https://arabic.sputniknews.com/20220610/الجزائر-إيداع-نائب-برلماني-وقائد-الدرك-بالنيابة-الحبس-المؤقت-لتسريب-أسئلة-امتحان-1063399454.html
الجزائر... إيداع نائب برلماني وقائد الدرك بالنيابة الحبس المؤقت لتسريب أسئلة امتحان
الجزائر... إيداع نائب برلماني وقائد الدرك بالنيابة الحبس المؤقت لتسريب أسئلة امتحان
قرر مجلس قضاء ولاية الوادي الجزائرية إيداع نائب برلماني الحبس المؤقت وكذلك قائد الدرك الوطني بالنيابة، لمحاولتهما تسريب أسئلة وأجوبة امتحان الرياضيات في شهادة... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T14:10+0000
2022-06-10T14:10+0000
2022-06-10T14:10+0000
الجزائر
العالم العربي
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن مجلس قضاء الوادي، بيانا قال فيه: "بخصوص محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات البيام، فقد تم توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم في قضية محاولة تسريب مواضيع و أجوبة الامتحان".واختتم البيان بأنه تم "إيداع النائب البرلماني وقائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة الحبس المؤقت، كما تم وضع متهمين إثنين تحت نظام الرقابة القضائية".وكانت الجزائر قد قررت في سبتمبر/ أيلول من عام 2020 فرض حظر جزئي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة امتحان البكالوريا.وأفادت شبكة "الشروق" الجزائرية، بأن "شبكة الإنترنت شهدت تذبذبا في التدفق، وصل حد التعطيل كليا خلال ساعات الامتحانات في شهادات البكالوريا".
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الجزائر, العالم العربي
الجزائر... إيداع نائب برلماني وقائد الدرك بالنيابة الحبس المؤقت لتسريب أسئلة امتحان
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قرر مجلس قضاء ولاية الوادي الجزائرية إيداع نائب برلماني الحبس المؤقت وكذلك قائد الدرك الوطني بالنيابة، لمحاولتهما تسريب أسئلة وأجوبة امتحان الرياضيات في شهادة التعليم المتوسط.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية
عن مجلس قضاء الوادي، بيانا قال فيه: "بخصوص محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات البيام، فقد تم توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم في قضية محاولة تسريب مواضيع و أجوبة الامتحان".
وأوضح البيان أن قرار التوقيف صدر بحق "نائب برلماني وقائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة بالإضافة إلى شخصين أخرين".
واختتم البيان بأنه تم "إيداع النائب البرلماني وقائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة الحبس المؤقت، كما تم وضع متهمين إثنين تحت نظام الرقابة القضائية".
وكانت الجزائر قد قررت في سبتمبر/ أيلول من عام 2020 فرض حظر جزئي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة امتحان البكالوريا.
وأفادت شبكة
"الشروق" الجزائرية، بأن "شبكة الإنترنت شهدت تذبذبا في التدفق، وصل حد التعطيل كليا خلال ساعات الامتحانات في شهادات البكالوريا".