https://arabic.sputniknews.com/20220610/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-معامل-أسلحة-في-منطقة-خاركوف--1063377118.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25". 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T08:21+0000
2022-06-10T08:21+0000
2022-06-10T08:25+0000
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"
08:21 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 08:25 GMT 10.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25".