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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25". 10.06.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25"

08:21 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 08:25 GMT 10.06.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25".
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:06 GMT
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