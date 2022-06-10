https://arabic.sputniknews.com/20220610/السبب-وراء-انتفاخ-أصابع-اليد-عند-الاستيقاظ-من-النوم-1063403734.html
السبب وراء انتفاخ أصابع اليد عند الاستيقاظ من النوم
السبب وراء انتفاخ أصابع اليد عند الاستيقاظ من النوم
كشف تقرير طبي، عن سبب إصابة البعض، بانتفاخ في أصابع اليد، عند استيقاظهم من النوم. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T16:25+0000
2022-06-10T16:25+0000
2022-06-10T16:25+0000
الصحة
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وأفاد التقرير الذي نشره موقع "هيلث لاين" الطبي، بأن انتفاخ أصابع اليد عند الاستيقاظ ليس مؤشرا على مشكلة طبية كبيرة، لأن هناك عدة عوامل بسيطة هي السبب وراء ذلك.وقال التقرير إن وضعيات النوم الخاطئة، قد تكون أحد الأسباب الرئيسية، فالنوم على إحدى اليدين يؤدي الضغط عليها إلى انتفاخها.وأيضا تناول الملح بكميات كبيرة، يعد من العوامل التي تسبب تراكم الصوديوم في الجسم، وبدوره يتسبب في احتباس السوائل داخل أنسجة الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى انتفاخ أصابع اليد.وأكد الخبراء أن أمراض الكلى، تعد من ضمن الأسباب، حيث تعتبر الكلى هي المسؤولة عن التخلص من السموم والسوائل الزائدة في الجسم، وأي خلل يحدث بها يسبب تراكم واحتباس الماء بالجسم، وبالتالي انتفاخ الأصابع.كما يعد تصلب الجلد، أحد الأسباب وراء انتفاخ أصابع اليد، بسبب اضطراب مناعي من شأنه التأثير على النسيج الضام، وأبرز أعراضه تورم وانتفاخ اليدين والأصابع عند الاستيقاظ.
https://arabic.sputniknews.com/20210201/طول-أصابع-اليد-يكشف-تفضيلات-الإنسان-في-الطعام-1047966121.html
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الصحة
السبب وراء انتفاخ أصابع اليد عند الاستيقاظ من النوم
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كشف تقرير طبي، عن سبب إصابة البعض، بانتفاخ في أصابع اليد، عند استيقاظهم من النوم.
وأفاد التقرير الذي نشره موقع "هيلث لاين" الطبي، بأن انتفاخ أصابع اليد عند الاستيقاظ ليس مؤشرا على مشكلة طبية كبيرة، لأن هناك عدة عوامل بسيطة هي السبب وراء ذلك.
وقال التقرير إن وضعيات النوم الخاطئة، قد تكون أحد الأسباب الرئيسية، فالنوم على إحدى اليدين يؤدي الضغط عليها إلى انتفاخها.
وأيضا تناول الملح بكميات كبيرة، يعد من العوامل التي تسبب تراكم الصوديوم في الجسم، وبدوره يتسبب في احتباس السوائل داخل أنسجة الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى انتفاخ أصابع اليد.
وأكد الخبراء أن أمراض الكلى
، تعد من ضمن الأسباب، حيث تعتبر الكلى هي المسؤولة عن التخلص من السموم والسوائل الزائدة في الجسم، وأي خلل يحدث بها يسبب تراكم واحتباس الماء بالجسم، وبالتالي انتفاخ الأصابع.
كما يعد تصلب الجلد، أحد الأسباب وراء انتفاخ أصابع اليد، بسبب اضطراب مناعي من شأنه التأثير على النسيج الضام، وأبرز أعراضه تورم وانتفاخ اليدين والأصابع عند الاستيقاظ.