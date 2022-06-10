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السعودية تعلن عن أسعار جديدة لباقات حجاج الداخل
السعودية تعلن عن أسعار جديدة لباقات حجاج الداخل
أعلنت المملكة العربية السعودية عن أسعار جديدة لباقات حجاج الداخل لهذا العام. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T09:51+0000
2022-06-10T09:52+0000
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ووفقا لصحيفة "عكاظ"، خفضت وزارة الحج السعودية أسعار باقات الشركات والمؤسسات العاملة خلال هذا الموسم.فيما أشارت إلى أن الأسعار لا تشمل النقل البري أو الجوي من وإلى مكة المكرمة.وذكرت الصحيفة أن وزارة الحج والعمرة، سوف تغلق غدا السبت، التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل لموسم حج هذا العام.وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية قد أعلنت في وقت سابق، شروط التقدم للحج من داخل المملكة.وأفادت بأن يكون المتقدم مواطنا أو مقيما بموجب إقامة نظامية، مؤكدة أنه "ليس هناك أي ميزات إضافية لأسبقية التسجيل"، وأن الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.ولفتت الوزارة إلى أن التسجيل سيكون عبر المسار الإلكتروني وتطبيق "اعتمرنا"، وكذلك آلية القرعة العشوائية والسداد وما يخص طلبات استرداد المبالغ المالية.وأكدت الوزارة أنه بدأ من يوم الجمعة 3 يونيو الجاري عملية تسجيل الحجاج من داخل المملكة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج

السعودية تعلن عن أسعار جديدة لباقات حجاج الداخل

09:51 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 09:52 GMT 10.06.2022)
© AFP 2022 / KARIM SAHIBالحجاج يتجمعون حول مسجد نمرة في مكة خلال موسم الحج، المملكة العربية السعودية
الحجاج يتجمعون حول مسجد نمرة في مكة خلال موسم الحج، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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أعلنت المملكة العربية السعودية عن أسعار جديدة لباقات حجاج الداخل لهذا العام.
ووفقا لصحيفة "عكاظ"، خفضت وزارة الحج السعودية أسعار باقات الشركات والمؤسسات العاملة خلال هذا الموسم.
وأوضحت أن الأسعار الجديدة بعد تخفيضها، جاءت بواقع 13943 ريالاً لباقة أبراج منى، و11970 ريالا لباقة الضيافة1 "خيام مطورة"، و9098 ريالاً لباقة الضيافة2 "خيام عادية".
فيما أشارت إلى أن الأسعار لا تشمل النقل البري أو الجوي من وإلى مكة المكرمة.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الحج والعمرة، سوف تغلق غدا السبت، التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل لموسم حج هذا العام.
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وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية قد أعلنت في وقت سابق، شروط التقدم للحج من داخل المملكة.
وأفادت بأن يكون المتقدم مواطنا أو مقيما بموجب إقامة نظامية، مؤكدة أنه "ليس هناك أي ميزات إضافية لأسبقية التسجيل"، وأن الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.
ولفتت الوزارة إلى أن التسجيل سيكون عبر المسار الإلكتروني وتطبيق "اعتمرنا"، وكذلك آلية القرعة العشوائية والسداد وما يخص طلبات استرداد المبالغ المالية.
وأكدت الوزارة أنه بدأ من يوم الجمعة 3 يونيو الجاري عملية تسجيل الحجاج من داخل المملكة.
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