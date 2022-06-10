https://arabic.sputniknews.com/20220610/السفارة-الأمريكية-في-إسرائيل-تؤجل-طلبات-التأشيرات-حتى-مايو-2023-1063386033.html
السفارة الأمريكية في إسرائيل تؤجل طلبات التأشيرات حتى مايو 2023
السفارة الأمريكية في إسرائيل تؤجل طلبات التأشيرات حتى مايو 2023
أعلنت الولايات المتحدة، تأجيل طلبات الآلاف من الإسرائيليين للحصول على تأشيرات دخول إلى الأراضي الأمريكية. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T11:23+0000
2022-06-10T11:23+0000
2022-06-10T11:23+0000
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ووفقا لموقع "I24"، قالت السفارة الأمريكية في إسرائيل في بيان إنه "تم تأجيل طلبات الآلاف من الإسرائيليين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة مرة جديدة مع إعادة جدولة المواعيد الحالية إلى تواريخ غير معروفة".وأضافت أن "الإسرائيليين لن يتمكنوا من التقديم إلا اعتبارا من مايو 2023".وأوضحت أن "الطلبات تراكمت خلال العامين الماضيين بسبب قيود كوفيد-19 وأن جميع السفارات الأمريكية تواجه تحديات فيما يتعلق بالتأشيرات".من جانبها، أكدت دينيس تيلور، رئيس وحدة تأشيرات غير المهاجرين في السفارة، أن "هناك طلبات غير مسبوقة على التأشيرات، بعد عامين من القيود المفروضة على تقديم الخدمة".وبينت أنه على الرغم من أن الأعمال المتراكمة بسبب جائحة كوفيد-19 "ستبقى معنا لفترة أطول، فقد طورنا آلية جديدة لتجنب الإلغاء".
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
السفارة الأمريكية في إسرائيل تؤجل طلبات التأشيرات حتى مايو 2023
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أعلنت الولايات المتحدة، تأجيل طلبات الآلاف من الإسرائيليين للحصول على تأشيرات دخول إلى الأراضي الأمريكية.
ووفقا لموقع "I24"
، قالت السفارة الأمريكية في إسرائيل في بيان إنه "تم تأجيل طلبات الآلاف من الإسرائيليين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة مرة جديدة مع إعادة جدولة المواعيد الحالية إلى تواريخ غير معروفة".
وأضافت أن "الإسرائيليين لن يتمكنوا من التقديم إلا اعتبارا من مايو 2023".
وأوضحت أن "الطلبات تراكمت خلال العامين الماضيين بسبب قيود كوفيد-19 وأن جميع السفارات الأمريكية تواجه تحديات فيما يتعلق بالتأشيرات".
من جانبها، أكدت دينيس تيلور، رئيس وحدة تأشيرات غير المهاجرين في السفارة، أن "هناك طلبات غير مسبوقة على التأشيرات، بعد عامين من القيود المفروضة على تقديم الخدمة".
وبينت أنه على الرغم من أن الأعمال المتراكمة بسبب جائحة كوفيد-19 "ستبقى معنا لفترة أطول، فقد طورنا آلية جديدة لتجنب الإلغاء".
وأتمت قائلة "يجب على المتقدمين الإسرائيليين الجدد الانتظار حتى مايو 2023 للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة
".