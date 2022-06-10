https://arabic.sputniknews.com/20220610/الصين-حادث-6-يناير-تصفه-أمريكا-بـمحاولة-انقلاب-بينما-تعتبره-مشهدا-جميلا-إذا-وقع-في-دول-أخرى-1063400375.html

الصين: حادث "6 يناير" تصفه أمريكا بـ"محاولة انقلاب" بينما تعتبره "مشهدا جميلا" إذا وقع في دول ‏أخرى

الصين: حادث "6 يناير" تصفه أمريكا بـ"محاولة انقلاب" بينما تعتبره "مشهدا جميلا" إذا وقع في دول ‏أخرى

انتقدت الصين، اليوم الجمعة، أمريكا لمعاييرها المزدوجة بشأن الديمقراطية، وذلك بعد أن وجهت جلسة ‏استماع علنية في الكونغرس اتهاما للرئيس الأمريكي السابق، دونالد... 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T14:42+0000

2022-06-10T14:42+0000

2022-06-10T14:42+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إن حادثة مثل أحداث الشغب في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 تسمى "محاولة انقلاب" في أمريكا، بينما تصفها بأنه "مشهد جميل" أو "ثورة ملونة" إذا حدثت في دول أخرى.وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وصفت في إحدى المرات المظاهرات غير القانونية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية في عام 2019 بأنها "مشهد جميل يستحق المشاهدة".واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير 2021، من أجل منع التصديق على فوز الرئيس الأمريكي، جو بايدن في الانتخابات.وعقدت لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في الهجوم، أول جلسة استماع علنية لها، مساء أمس الخميس.وقال رئيس اللجنة، بيني طومسون، في جلسة الاستماع: "لقد كان 6 يناير تتويجا لمحاولة انقلاب، وهي محاولة وقحة، كما قال أحد الكتاب بعد فترة وجيزة من 6 يناير للإطاحة بالحكومة، ولم يكن العنف من قبيل الصدفة، وكان هذا الموقف الأخير لترامب".واتهم حلفاء وأنصار ترامب التحقيق الجاري بأنه "مطاردة سياسية" تهدف إلى تشويه سمعة الرئيس الأمريكي السابق، والحزب الجمهوري المنضم إليه.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/ترامب-يصف-مسيرة-6-يناير-بأنها-أكبر-حركة-في-تاريخ-أمريكا--1063356726.html

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