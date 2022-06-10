https://arabic.sputniknews.com/20220610/العراق-الجيش-يصد-هجوما-لـداعش-في-ديالى-1063413142.html
العراق... الجيش يصد هجوما لـ"داعش" في ديالى
العراق... الجيش يصد هجوما لـ"داعش" في ديالى
صرح مصدر أمني عراقي، بأن الجيش تمكن من صد هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) في محافظة ديالى، اليوم الجمعة. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T21:05+0000
2022-06-10T21:05+0000
2022-06-10T21:05+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101379/51/1013795141_0:0:4330:2436_1920x0_80_0_0_6e8c9406faa0a812edcc51aab14bda52.jpg
وقال المصدر في تصريحات لموقع "السومرية نيوز" العراقي إن "القوات الأمنية تصدت لتعرض لعناصر داعش الارهابي في محافظة ديالى".يشار إلى أن الجيش العراقي تمكن من صد هجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى، في شهر مارس/ آذار الماضي.ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني عراقي، قوله بأن "قطعات الجيش اشتبكت مع عناصر داعش في كنعان بمحافظة ديالى، حيث تمكنت من صد التعرض وأصابت أحد عناصر داعش".وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، نفذ تنظيم داعش أدمى عملياته ضد الجيش العراقي خلال سنوات حيث قتل 11 جنديا في محافظة ديالى.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/الجيش-العراقي-نخوض-معركة-استخباراتية-مع-بقايا-داعش-1061551144.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101379/51/1013795141_353:0:4330:2983_1920x0_80_0_0_58df63df8cf1d5ed16ab13bd3bf7423d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
العراق... الجيش يصد هجوما لـ"داعش" في ديالى
تابعنا عبر
صرح مصدر أمني عراقي، بأن الجيش تمكن من صد هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) في محافظة ديالى، اليوم الجمعة.
وقال المصدر في تصريحات لموقع "السومرية نيوز"
العراقي إن "القوات الأمنية تصدت لتعرض لعناصر داعش الارهابي في محافظة ديالى".
يشار إلى أن الجيش العراقي تمكن من صد هجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى، في شهر مارس/ آذار الماضي.
ونقلت "السومرية نيوز
" عن مصدر أمني عراقي، قوله بأن "قطعات الجيش اشتبكت مع عناصر داعش في كنعان بمحافظة ديالى، حيث تمكنت من صد التعرض وأصابت أحد عناصر داعش".
وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، نفذ تنظيم داعش
أدمى عملياته ضد الجيش العراقي خلال سنوات حيث قتل 11 جنديا في محافظة ديالى.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.