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العراق... الجيش يصد هجوما لـ"داعش" في ديالى
العراق... الجيش يصد هجوما لـ"داعش" في ديالى
صرح مصدر أمني عراقي، بأن الجيش تمكن من صد هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) ‏في محافظة ديالى، اليوم الجمعة.‏ 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T21:05+0000
2022-06-10T21:05+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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وقال المصدر في تصريحات لموقع "السومرية نيوز" العراقي إن "القوات الأمنية تصدت لتعرض لعناصر داعش الارهابي في محافظة ديالى".يشار إلى أن الجيش العراقي تمكن من صد هجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى، في شهر مارس/ آذار الماضي.ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني عراقي، قوله بأن "قطعات الجيش اشتبكت مع عناصر داعش في كنعان بمحافظة ديالى، حيث تمكنت من صد التعرض وأصابت أحد عناصر داعش".وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، نفذ تنظيم داعش أدمى عملياته ضد الجيش العراقي خلال سنوات حيث قتل 11 جنديا في محافظة ديالى.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/الجيش-العراقي-نخوض-معركة-استخباراتية-مع-بقايا-داعش-1061551144.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي

العراق... الجيش يصد هجوما لـ"داعش" في ديالى

21:05 GMT 10.06.2022
© AP Photo / Khalid Mohammedدبابة عراقية
دبابة عراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
دبابة عراقية
© AP Photo / Khalid Mohammed
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صرح مصدر أمني عراقي، بأن الجيش تمكن من صد هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) ‏في محافظة ديالى، اليوم الجمعة.‏
وقال المصدر في تصريحات لموقع "السومرية نيوز" العراقي إن "القوات الأمنية تصدت لتعرض لعناصر داعش الارهابي في محافظة ديالى".
يشار إلى أن الجيش العراقي تمكن من صد هجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى، في شهر مارس/ آذار الماضي.
ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني عراقي، قوله بأن "قطعات الجيش اشتبكت مع عناصر داعش في كنعان بمحافظة ديالى، حيث تمكنت من صد التعرض وأصابت أحد عناصر داعش".
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
الجيش العراقي: نخوض معركة استخباراتية مع بقايا "داعش"
24 أبريل, 12:33 GMT
وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، نفذ تنظيم داعش أدمى عملياته ضد الجيش العراقي خلال سنوات حيث قتل 11 جنديا في محافظة ديالى.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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