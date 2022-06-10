https://arabic.sputniknews.com/20220610/العمليات-المشتركة-العراقية-تتطلع-إلى-عمل-كبير-مع-الناتو-1063386405.html
العمليات المشتركة العراقية تتطلع إلى "عمل كبير" مع الناتو
العمليات المشتركة العراقية تتطلع إلى "عمل كبير" مع الناتو
صرح الناطق باسم العمليات العراقية المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، إن قيادة العمليات تتطلع إلى أن يكون هنالك عمل كبير مع حلف الناتو، وأن يكون هنالك... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T11:37+0000
2022-06-10T11:37+0000
2022-06-10T11:37+0000
العراق
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن قيادة العمليات المشتركة تأكيدها أهمية التدريب المستمر لرفع قدرات القوات الأمنية، مشيرة إلى أن الجيش العراقي معتمد على إمكانياته الذاتية في القتال.وتابع الناطق أن "بناء القدرات العسكرية هو هدف تواجد قوات الناتو الذي تحتاجه القوات الأمنية العراقية"، مؤكدا أن "العراق لم يعتمد في قدراته القتالية على الجيوش الأخرى، بل اعتمد على إمكانياته وقدراته الذاتية، ولكن كل جيوش العالم تحتاج إلى تطوير إمكانياتها وقدراتها".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية ضبط مخزن متنقل لعصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في الأنبار، جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأضاف البيان إن قوات الأمن حققت إنجازات تستحق التقدير والاحترام في مواجهة عناصر التنظيم، وأنها نجحت في استهداف حافلة نوع "لوري" كانت تقل عناصر من التنظيم الإرهابي في وادي القذف ضمن قاطع قيادة عمليات الأنبار، بواسطة طائرات "إف-16" العراقية في قيادة القوة الجوية.وعثرت قوة أمنية مشتركة، بدأت في تفتيش المكان المستهدف، على ثلاثة قتلى من عناصر التنظيم.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
العمليات المشتركة العراقية تتطلع إلى "عمل كبير" مع الناتو
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صرح الناطق باسم العمليات العراقية المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، إن قيادة العمليات تتطلع إلى أن يكون هنالك عمل كبير مع حلف الناتو، وأن يكون هنالك تدريب كبير في مجال رفع وبناء القدرات العسكرية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
عن قيادة العمليات المشتركة تأكيدها أهمية التدريب المستمر لرفع قدرات القوات الأمنية، مشيرة إلى أن الجيش العراقي معتمد على إمكانياته الذاتية في القتال.
وأوضح خفاجي أن "بعثة حلف الناتو هي بالأساس بعثة تدريبية، الغاية منها تدريب القوات الأمنية العراقية ورفع مستوى وإمكانيات قدراتها في العمليات العسكرية"، مشيرا إلى أن "بعثة الناتو وصلت وباشرت أعمالها منذ أكثر من عام".
وتابع الناطق أن "بناء القدرات العسكرية هو هدف تواجد قوات الناتو الذي تحتاجه القوات الأمنية العراقية"، مؤكدا أن "العراق لم يعتمد في قدراته القتالية على الجيوش الأخرى، بل اعتمد على إمكانياته وقدراته الذاتية، ولكن كل جيوش العالم تحتاج إلى تطوير إمكانياتها وقدراتها".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية ضبط مخزن متنقل لعصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في الأنبار، جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وأضاف البيان إن قوات الأمن حققت إنجازات تستحق التقدير والاحترام في مواجهة عناصر التنظيم، وأنها نجحت في استهداف حافلة نوع "لوري" كانت تقل عناصر من التنظيم الإرهابي
في وادي القذف ضمن قاطع قيادة عمليات الأنبار، بواسطة طائرات "إف-16" العراقية في قيادة القوة الجوية.
وعثرت قوة أمنية مشتركة، بدأت في تفتيش المكان المستهدف، على ثلاثة قتلى من عناصر التنظيم.