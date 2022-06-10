عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220610/العمليات-المشتركة-العراقية-تتطلع-إلى-عمل-كبير-مع-الناتو-1063386405.html
العمليات المشتركة العراقية تتطلع إلى "عمل كبير" مع الناتو
العمليات المشتركة العراقية تتطلع إلى "عمل كبير" مع الناتو
صرح الناطق باسم العمليات العراقية المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، إن قيادة العمليات تتطلع إلى أن يكون هنالك عمل كبير مع حلف الناتو، وأن يكون هنالك... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T11:37+0000
2022-06-10T11:37+0000
العراق
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046820359_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_8abdfe893d05376bf1f782299d8b78a5.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن قيادة العمليات المشتركة تأكيدها أهمية التدريب المستمر لرفع قدرات القوات الأمنية، مشيرة إلى أن الجيش العراقي معتمد على إمكانياته الذاتية في القتال.وتابع الناطق أن "بناء القدرات العسكرية هو هدف تواجد قوات الناتو الذي تحتاجه القوات الأمنية العراقية"، مؤكدا أن "العراق لم يعتمد في قدراته القتالية على الجيوش الأخرى، بل اعتمد على إمكانياته وقدراته الذاتية، ولكن كل جيوش العالم تحتاج إلى تطوير إمكانياتها وقدراتها".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية ضبط مخزن متنقل لعصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في الأنبار، جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأضاف البيان إن قوات الأمن حققت إنجازات تستحق التقدير والاحترام في مواجهة عناصر التنظيم، وأنها نجحت في استهداف حافلة نوع "لوري" كانت تقل عناصر من التنظيم الإرهابي في وادي القذف ضمن قاطع قيادة عمليات الأنبار، بواسطة طائرات "إف-16" العراقية في قيادة القوة الجوية.وعثرت قوة أمنية مشتركة، بدأت في تفتيش المكان المستهدف، على ثلاثة قتلى من عناصر التنظيم.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046820359_119:0:1256:853_1920x0_80_0_0_9eca1bf0c229e8e6410b28ce51b4e2d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, العالم العربي

العمليات المشتركة العراقية تتطلع إلى "عمل كبير" مع الناتو

11:37 GMT 10.06.2022
© Photo / Iraqi Joint Operations Commandقيادة العمليات المشتركة العراقية تكشف اتفاق أمني تاريخي مع إقليم كردستان (بين بغداد وأربيل)، لتأمين الحدود الفاصلة وتدمير خطط الإرهاب، العراق 12 أكتوبر 2020
قيادة العمليات المشتركة العراقية تكشف اتفاق أمني تاريخي مع إقليم كردستان (بين بغداد وأربيل)، لتأمين الحدود الفاصلة وتدمير خطط الإرهاب، العراق 12 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Photo / Iraqi Joint Operations Command
تابعنا عبرTelegram
صرح الناطق باسم العمليات العراقية المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، إن قيادة العمليات تتطلع إلى أن يكون هنالك عمل كبير مع حلف الناتو، وأن يكون هنالك تدريب كبير في مجال رفع وبناء القدرات العسكرية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن قيادة العمليات المشتركة تأكيدها أهمية التدريب المستمر لرفع قدرات القوات الأمنية، مشيرة إلى أن الجيش العراقي معتمد على إمكانياته الذاتية في القتال.
وأوضح خفاجي أن "بعثة حلف الناتو هي بالأساس بعثة تدريبية، الغاية منها تدريب القوات الأمنية العراقية ورفع مستوى وإمكانيات قدراتها في العمليات العسكرية"، مشيرا إلى أن "بعثة الناتو وصلت وباشرت أعمالها منذ أكثر من عام".
وتابع الناطق أن "بناء القدرات العسكرية هو هدف تواجد قوات الناتو الذي تحتاجه القوات الأمنية العراقية"، مؤكدا أن "العراق لم يعتمد في قدراته القتالية على الجيوش الأخرى، بل اعتمد على إمكانياته وقدراته الذاتية، ولكن كل جيوش العالم تحتاج إلى تطوير إمكانياتها وقدراتها".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية ضبط مخزن متنقل لعصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في الأنبار، جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وأضاف البيان إن قوات الأمن حققت إنجازات تستحق التقدير والاحترام في مواجهة عناصر التنظيم، وأنها نجحت في استهداف حافلة نوع "لوري" كانت تقل عناصر من التنظيم الإرهابي في وادي القذف ضمن قاطع قيادة عمليات الأنبار، بواسطة طائرات "إف-16" العراقية في قيادة القوة الجوية.
وعثرت قوة أمنية مشتركة، بدأت في تفتيش المكان المستهدف، على ثلاثة قتلى من عناصر التنظيم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала