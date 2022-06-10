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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220610/القوات-الروسية-تستولي-على-دبابة-أطلسية-في-أوكرانيا-1063387909.html
القوات الروسية تستولي على دبابة "أطلسية" في أوكرانيا
القوات الروسية تستولي على دبابة "أطلسية" في أوكرانيا
تمكنت إحدى وحدات القوات الروسية التي تواصل عمليتها الخاصة في أوكرانيا من الاستيلاء على دبابة وصلت إلى أوكرانيا من بولندا. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T11:48+0000
2022-06-10T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وذكرت "روسيسكايا غازيتا"، أن الدبابة التي غنمتها القوات الروسية وهي من طراز "تي-72إم"، تبدو سالمة تماما. والأغلب ظنا أن الجنود الأوكرانيين تركوها في أحد مواقع القوات الأوكرانية حينما هربوا من القوات الروسية.وتعد هذه الدبابة واحدة من الهدايا التي حصلت عليها السلطات الأوكرانية من حلف شمال الأطلسي، وكانت ملكًا لبولندا من قبل.وكانت القوات الأوكرانية المتقهقرة قد تركت للقوات الروسية دبابات من طراز "تي-80" و"تي-72" و"تي-64".وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
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رصد عسكري

القوات الروسية تستولي على دبابة "أطلسية" في أوكرانيا

11:48 GMT 10.06.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورإحدى الدبابات المشاركة في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا
إحدى الدبابات المشاركة في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik
/
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تمكنت إحدى وحدات القوات الروسية التي تواصل عمليتها الخاصة في أوكرانيا من الاستيلاء على دبابة وصلت إلى أوكرانيا من بولندا.
وذكرت "روسيسكايا غازيتا"، أن الدبابة التي غنمتها القوات الروسية وهي من طراز "تي-72إم"، تبدو سالمة تماما. والأغلب ظنا أن الجنود الأوكرانيين تركوها في أحد مواقع القوات الأوكرانية حينما هربوا من القوات الروسية.
وتعد هذه الدبابة واحدة من الهدايا التي حصلت عليها السلطات الأوكرانية من حلف شمال الأطلسي، وكانت ملكًا لبولندا من قبل.
وكانت القوات الأوكرانية المتقهقرة قد تركت للقوات الروسية دبابات من طراز "تي-80" و"تي-72" و"تي-64".
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:33 GMT
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