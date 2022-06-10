https://arabic.sputniknews.com/20220610/القوات-الروسية-تستولي-على-دبابة-أطلسية-في-أوكرانيا-1063387909.html
القوات الروسية تستولي على دبابة "أطلسية" في أوكرانيا
القوات الروسية تستولي على دبابة "أطلسية" في أوكرانيا
تمكنت إحدى وحدات القوات الروسية التي تواصل عمليتها الخاصة في أوكرانيا من الاستيلاء على دبابة وصلت إلى أوكرانيا من بولندا. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T11:48+0000
2022-06-10T11:48+0000
2022-06-10T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وذكرت "روسيسكايا غازيتا"، أن الدبابة التي غنمتها القوات الروسية وهي من طراز "تي-72إم"، تبدو سالمة تماما. والأغلب ظنا أن الجنود الأوكرانيين تركوها في أحد مواقع القوات الأوكرانية حينما هربوا من القوات الروسية.وتعد هذه الدبابة واحدة من الهدايا التي حصلت عليها السلطات الأوكرانية من حلف شمال الأطلسي، وكانت ملكًا لبولندا من قبل.وكانت القوات الأوكرانية المتقهقرة قد تركت للقوات الروسية دبابات من طراز "تي-80" و"تي-72" و"تي-64".وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تستولي على دبابة "أطلسية" في أوكرانيا
تابعنا عبر
تمكنت إحدى وحدات القوات الروسية التي تواصل عمليتها الخاصة في أوكرانيا من الاستيلاء على دبابة وصلت إلى أوكرانيا من بولندا.
وذكرت
"روسيسكايا غازيتا"، أن الدبابة التي غنمتها القوات الروسية وهي من طراز "تي-72إم"، تبدو سالمة تماما. والأغلب ظنا أن الجنود الأوكرانيين تركوها في أحد مواقع القوات الأوكرانية حينما هربوا من القوات الروسية.
وتعد هذه الدبابة واحدة من الهدايا التي حصلت عليها السلطات الأوكرانية من حلف شمال الأطلسي، وكانت ملكًا لبولندا من قبل.
وكانت القوات الأوكرانية المتقهقرة قد تركت للقوات الروسية دبابات من طراز "تي-80" و"تي-72" و"تي-64".
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.