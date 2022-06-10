https://arabic.sputniknews.com/20220610/المجر-لا-أحد-مهتم-بإفلاس-أوروبا-نحن-ندمر-اقتصادنا-1063375775.html
المجر: لا أحد مهتم بإفلاس أوروبا... نحن ندمر اقتصادنا
المجر: لا أحد مهتم بإفلاس أوروبا... نحن ندمر اقتصادنا
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لإذاعة "كوسوث" إنه من خلال الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا وحظر على موارد الطاقة الروسية، ستدمر أوروبا اقتصادها. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T07:53+0000
2022-06-10T07:53+0000
2022-06-10T07:53+0000
العالم
اقتصاد
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ودعا قادة الدول الأوروبية إلى "تغيير الاستراتيجية ببطء" فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الجانب الروسي.وأضاف: "مع التضخم، نحن سوف نفلس. لا أحد مهتم بإفلاس أوروبا كلها. بعد الحظر النفطي، يريدون فرض حظر على الغاز، ثم سندمر الاقتصاد الأوروبي بأكمله".في وقت سابق، بدأ الاتحاد الأوروبي في تطوير الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، فيما شبه خبراء الاقتصاد مجرد تفكير بروكسيل في قطع الغاز الروسي بـ"الانتحار الاقتصادي".
https://arabic.sputniknews.com/20220530/وكالة-الاتحاد-الأوروبي-يعاني-من-عرقلة-المجر-حظر-النفط-الروسي-1062884415.html
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العالم, اقتصاد
المجر: لا أحد مهتم بإفلاس أوروبا... نحن ندمر اقتصادنا
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قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لإذاعة "كوسوث" إنه من خلال الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا وحظر على موارد الطاقة الروسية، ستدمر أوروبا اقتصادها.
ودعا قادة الدول الأوروبية إلى "تغيير الاستراتيجية ببطء" فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الجانب الروسي.
وأضاف: "مع التضخم، نحن سوف نفلس. لا أحد مهتم بإفلاس أوروبا كلها. بعد الحظر النفطي، يريدون فرض حظر على الغاز، ثم سندمر الاقتصاد الأوروبي بأكمله".
في وقت سابق، بدأ الاتحاد الأوروبي في تطوير الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، فيما شبه خبراء الاقتصاد مجرد تفكير بروكسيل في قطع الغاز الروسي بـ"الانتحار الاقتصادي".