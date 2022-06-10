https://arabic.sputniknews.com/20220610/انهيار-جسر-في-المكسيك-مباشرة-بعد-افتتاحهفيديو-1063379917.html
انهيار جسر في المكسيك مباشرة بعد افتتاحه...فيديو
انهيار جسر في المكسيك مباشرة بعد افتتاحه...فيديو
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لانهيار جسر للمشاة فور افتتاحه في العاصمة المكسيكية مكسيكو. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T09:39+0000
2022-06-10T09:39+0000
2022-06-10T09:43+0000
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وأكد موقع "ndtv" أن عمدة مدينة مكسيكو أصيب بالحرج بعد انهيار الجسر الجديد، خصوصا أنه أدى لإصابة أكثر من 20 شخصا بعد وقوعهم من على الجسر.وقالت حكومة المدينة في بيان: "إن أربعة من أعضاء مجلس المدينة ومسؤولين آخرين في المدينة ومراسلا محليا أصيبوا وكان لا بد من إخراجهم على نقالات ونقلهم إلى المستشفيات المحلية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
انهيار جسر في المكسيك مباشرة بعد افتتاحه...فيديو
09:39 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 09:43 GMT 10.06.2022) تابعنا عبر
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لانهيار جسر للمشاة فور افتتاحه في العاصمة المكسيكية مكسيكو.
وأكد موقع "ndtv" أن عمدة مدينة مكسيكو أصيب بالحرج بعد انهيار الجسر الجديد، خصوصا أنه أدى لإصابة أكثر من 20 شخصا بعد وقوعهم من على الجسر.
وقالت حكومة المدينة في بيان: "إن أربعة من أعضاء مجلس المدينة ومسؤولين آخرين في المدينة ومراسلا محليا أصيبوا وكان لا بد من إخراجهم على نقالات ونقلهم إلى المستشفيات المحلية".