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https://arabic.sputniknews.com/20220610/انهيار-جسر-في-المكسيك-مباشرة-بعد-افتتاحهفيديو-1063379917.html
انهيار جسر في المكسيك مباشرة بعد افتتاحه...فيديو
انهيار جسر في المكسيك مباشرة بعد افتتاحه...فيديو
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لانهيار جسر للمشاة فور افتتاحه في العاصمة المكسيكية مكسيكو. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T09:39+0000
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وأكد موقع "ndtv" أن عمدة مدينة مكسيكو أصيب بالحرج بعد انهيار الجسر الجديد، خصوصا أنه أدى لإصابة أكثر من 20 شخصا بعد وقوعهم من على الجسر.وقالت حكومة المدينة في بيان: "إن أربعة من أعضاء مجلس المدينة ومسؤولين آخرين في المدينة ومراسلا محليا أصيبوا وكان لا بد من إخراجهم على نقالات ونقلهم إلى المستشفيات المحلية".
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نادي الفيديو

انهيار جسر في المكسيك مباشرة بعد افتتاحه...فيديو

09:39 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 09:43 GMT 10.06.2022)
© AFP 2022 / CARLOS COSTAأطول جسر مشاة في العالم
أطول جسر مشاة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / CARLOS COSTA
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لانهيار جسر للمشاة فور افتتاحه في العاصمة المكسيكية مكسيكو.
وأكد موقع "ndtv" أن عمدة مدينة مكسيكو أصيب بالحرج بعد انهيار الجسر الجديد، خصوصا أنه أدى لإصابة أكثر من 20 شخصا بعد وقوعهم من على الجسر.
وقالت حكومة المدينة في بيان: "إن أربعة من أعضاء مجلس المدينة ومسؤولين آخرين في المدينة ومراسلا محليا أصيبوا وكان لا بد من إخراجهم على نقالات ونقلهم إلى المستشفيات المحلية".
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