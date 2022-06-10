https://arabic.sputniknews.com/20220610/بابا-الفاتيكان-يؤجل-زيارته-إلى-جنوب-السودان-والكونغو-بسبب-مشاكل-صحية-1063394384.html

بابا الفاتيكان يؤجل زيارته إلى جنوب السودان والكونغو بسبب مشاكل صحية

بابا الفاتيكان يؤجل زيارته إلى جنوب السودان والكونغو بسبب مشاكل صحية

أعلن مدير المكتب الصحفي للفاتيكان، ماتيو بروني، اليوم الجمعة، أن البابا فرنسيس الأول، ألغى زيارته إلى جنوب السودان والكونغو، التي كانت مقررة في أوائل يوليو/... 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T13:01+0000

2022-06-10T13:01+0000

2022-06-10T13:01+0000

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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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الفاتيكان - سبوتنيك. وقال بيان المكتب الصحفي: إنه "نظرا لطلب الأطباء، ولكى لا يذهب سدى علاج الركبة الذي لا يزال جاريا، وجد البابا نفسه، مع الأسف، مضطراً لتأجيل زيارته الرسولية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، التي كانت مقررة في الفترة 2-7 تموز/يوليو المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للزيارة لاحقا".يذكر أنه في أوائل شهر مايو/ أيار الماضي، ظهر البابا فرنسيس، لأول مرة على كرسي متحرك بسبب مشاكل في ركبته اليمنى؛ حيث يعاني رئيس الكنيسة الكاثوليكية من التهاب المفاصل، ما يمنعه من المشاركة في خدمات الكنسية بشكل كامل، والتي لا يستطيع بسببها سوى المشي لمسافات قصيرة.ومر البابا بسيارة محييا جموع المؤمنين في أيام الأربعاء المخصصة لمقابلة الجمهور في ساحة القديس بطرس، بعدها مشي بضع عشرات الأمتار في اتجاه كرسيه متكئًا على موظفي الفاتيكان.وفي حالات أخرى، شارك البابا في الأنشطة إما بالجلوس على كرسي متحرك أو الوصول إلى مكان في القاعة بمؤازرة مساعديه.

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