https://arabic.sputniknews.com/20220610/بابا-الفاتيكان-يؤجل-زيارته-إلى-جنوب-السودان-والكونغو-بسبب-مشاكل-صحية-1063394384.html
بابا الفاتيكان يؤجل زيارته إلى جنوب السودان والكونغو بسبب مشاكل صحية
بابا الفاتيكان يؤجل زيارته إلى جنوب السودان والكونغو بسبب مشاكل صحية
أعلن مدير المكتب الصحفي للفاتيكان، ماتيو بروني، اليوم الجمعة، أن البابا فرنسيس الأول، ألغى زيارته إلى جنوب السودان والكونغو، التي كانت مقررة في أوائل يوليو/... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T13:01+0000
2022-06-10T13:01+0000
2022-06-10T13:01+0000
أخبار العالم الآن
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1049568724_0:155:1753:1141_1920x0_80_0_0_621ab6fb58476d150e97e03b01f0cc84.jpg
الفاتيكان - سبوتنيك. وقال بيان المكتب الصحفي: إنه "نظرا لطلب الأطباء، ولكى لا يذهب سدى علاج الركبة الذي لا يزال جاريا، وجد البابا نفسه، مع الأسف، مضطراً لتأجيل زيارته الرسولية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، التي كانت مقررة في الفترة 2-7 تموز/يوليو المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للزيارة لاحقا".يذكر أنه في أوائل شهر مايو/ أيار الماضي، ظهر البابا فرنسيس، لأول مرة على كرسي متحرك بسبب مشاكل في ركبته اليمنى؛ حيث يعاني رئيس الكنيسة الكاثوليكية من التهاب المفاصل، ما يمنعه من المشاركة في خدمات الكنسية بشكل كامل، والتي لا يستطيع بسببها سوى المشي لمسافات قصيرة.ومر البابا بسيارة محييا جموع المؤمنين في أيام الأربعاء المخصصة لمقابلة الجمهور في ساحة القديس بطرس، بعدها مشي بضع عشرات الأمتار في اتجاه كرسيه متكئًا على موظفي الفاتيكان.وفي حالات أخرى، شارك البابا في الأنشطة إما بالجلوس على كرسي متحرك أو الوصول إلى مكان في القاعة بمؤازرة مساعديه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1049568724_0:0:1557:1168_1920x0_80_0_0_5f77c1f37443f2fb5812e325ffd21cc8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان يؤجل زيارته إلى جنوب السودان والكونغو بسبب مشاكل صحية
تابعنا عبر
أعلن مدير المكتب الصحفي للفاتيكان، ماتيو بروني، اليوم الجمعة، أن البابا فرنسيس الأول، ألغى زيارته إلى جنوب السودان والكونغو، التي كانت مقررة في أوائل يوليو/ تموز المقبل.
الفاتيكان - سبوتنيك
. وقال بيان المكتب الصحفي: إنه "نظرا لطلب الأطباء، ولكى لا يذهب سدى علاج الركبة الذي لا يزال جاريا، وجد البابا نفسه، مع الأسف، مضطراً لتأجيل زيارته الرسولية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، التي كانت مقررة في الفترة 2-7 تموز/يوليو المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للزيارة لاحقا".
يذكر أنه في أوائل شهر مايو/ أيار الماضي، ظهر البابا فرنسيس، لأول مرة على كرسي متحرك بسبب مشاكل في ركبته اليمنى
؛ حيث يعاني رئيس الكنيسة الكاثوليكية من التهاب المفاصل، ما يمنعه من المشاركة في خدمات الكنسية بشكل كامل، والتي لا يستطيع بسببها سوى المشي لمسافات قصيرة.
ومر البابا بسيارة محييا جموع المؤمنين في أيام الأربعاء المخصصة لمقابلة الجمهور في ساحة القديس بطرس، بعدها مشي بضع عشرات الأمتار في اتجاه كرسيه متكئًا على موظفي الفاتيكان.
وفي حالات أخرى، شارك البابا في الأنشطة إما بالجلوس على كرسي متحرك أو الوصول إلى مكان في القاعة بمؤازرة مساعديه.