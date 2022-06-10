https://arabic.sputniknews.com/20220610/بايدن-للصحفيين-في-قمة-الأمريكتين-بإمكانكم-السباحة-في-البركة-فيديو-1063402920.html
بايدن للصحفيين في قمة الأمريكتين: بإمكانكم السباحة في البركة... فيديو
بايدن للصحفيين في قمة الأمريكتين: بإمكانكم السباحة في البركة... فيديو
ألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعابة للصحفيين، خلال خطابه الافتتاحي الذي ألقاه في قمة الأمريكتين في مدينة لوس أنجلوس. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T16:00+0000
2022-06-10T16:00+0000
2022-06-10T16:00+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال بايدن منتقدا أعضاء وسائل الإعلام في العشاء الذي استضافه مساء أمس الخميس، في فيلا جيتي الفاخرة: "وبالنسبة للصحافة، فإنهم يخبرونني أنه مرحب بكم للذهاب للسباحة في البركة، إذا كنتم ترغبون في ذلك".وكان جو بايدن تعرّض لانتقادات لكونه أقل رئيس أمريكي أجرى مقابلات إعلامية خلال فترة حكمه، وشهد يوم الأربعاء الماضي أول له لقاء تلفزيوني معه، منذ 10 فبراير/ شباط الماضي.كما هوجم من بعض نظرائه القادة في قمة الأمريكتين، بعدما أعلن التخلص من الخصوم الإقليميين الثلاثة الرئيسيين لواشنطن، وهم كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، فيما عرض خطته لعقد شراكة اقتصادية أمريكية جديدة مع أمريكا اللاتينية.وردا على قراره، قام الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ورؤساء آخرين من أمريكا الوسطى بمقاطعة قمة الأمريكتين في لوس أنجلوس.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/بايدن-يشعر-بتفاؤل-غير-مسبوق-في-حياته-رغم-ارتفاع-أسعار-الغاز-والتضخم-القياسي-1063354060.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن للصحفيين في قمة الأمريكتين: بإمكانكم السباحة في البركة... فيديو
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ألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعابة للصحفيين، خلال خطابه الافتتاحي الذي ألقاه في قمة الأمريكتين في مدينة لوس أنجلوس.
وقال بايدن منتقدا أعضاء وسائل الإعلام في العشاء الذي استضافه مساء أمس الخميس، في فيلا جيتي الفاخرة: "وبالنسبة للصحافة، فإنهم يخبرونني أنه مرحب بكم للذهاب للسباحة في البركة، إذا كنتم ترغبون في ذلك".
وكان جو بايدن تعرّض لانتقادات لكونه أقل رئيس أمريكي أجرى مقابلات إعلامية خلال فترة حكمه، وشهد يوم الأربعاء الماضي أول له لقاء تلفزيوني معه، منذ 10 فبراير/ شباط الماضي.
كما هوجم من بعض نظرائه القادة في قمة الأمريكتين، بعدما أعلن التخلص من الخصوم الإقليميين الثلاثة الرئيسيين لواشنطن، وهم كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، فيما عرض خطته لعقد شراكة اقتصادية أمريكية جديدة مع أمريكا اللاتينية.
وردا على قراره، قام الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ورؤساء آخرين من أمريكا الوسطى بمقاطعة قمة الأمريكتين في لوس أنجلوس.