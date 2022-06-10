https://arabic.sputniknews.com/20220610/برلين-ولندن-وباريس-تحث-طهران-على-وقف-تصعيدها-النووي-1063366352.html

برلين ولندن وباريس تحث طهران على "وقف تصعيدها النووي"

برلين ولندن وباريس تحث طهران على "وقف تصعيدها النووي"

حثت برلين ولندن وباريس، الخميس، في بيان مشترك، طهران إلى "إنهاء التصعيد النووي" و"القبول الآن بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة منذ مارس 2022 لإحياء... 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T03:45+0000

2022-06-10T03:45+0000

2022-06-10T03:45+0000

إيران

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موسكو - سبوتنيك. وأعربت الدول الثلاث في البيان عن "أسفها لأن إيران لم تنتهز الفرصة الدبلوماسية لإبرام الاتفاق، ودعت إيران إلى القيام بذلك فورا".ونددت برلين ولندن وباريس بقرار طهران هذا. واعتبرت الدول الثلاث أن "هذا يفاقم الوضع ويعقد جهودنا لاستعادة التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، وتلقي بمزيد من الشكوك على التزام إيران بتحقيق نتيجة ناجحة".ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق بقرار إيران "إغلاق 27 كاميرا" لمراقبة أنشطتها النووية، محذرة من "ضربة قاضية" للمحادثات حول هذا الملف الشائك في حال استمر التعطيل.وتأتي التطورات في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.واستضافت فيينا مؤخرا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وركزت طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/غروسي-عن-تعطيل-إيران-كاميرات-مراقبة-في-منشآتها-النووية-3-إلى-4-أسابيع-أمر-يمكننا-التعامل-معه--1063364858.html

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