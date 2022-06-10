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https://arabic.sputniknews.com/20220610/بلومبرغ-المفوضية-الأوروبية-توصي-بانضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-1063398560.html
بلومبرغ: المفوضية الأوروبية توصي بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد
بلومبرغ: المفوضية الأوروبية توصي بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد
أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن مسألة عضوية أوكرانيا في حال التصديق على طلب الانضمام، قد تستغرق عشر سنوات. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T13:50+0000
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وذكرت بلومبرغ أنه "من المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية على البرلمان الأوروبي منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي"، موضحة أن "توصياتها ستتضمن مطالب بتعزيز سيادة القانون واتخاذ تدابير لازمة من أجل مكافحة الفساد".ولفتت إلى أن "طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يحظى بموافقة دول التكتل، مما يشكل تحديات، ناهيك عن رفض عدد من الأعضاء هذا الاقتراح".وحسب الوكالة فإن "هولندا والدنمارك تعارضان عضوية أوكرانيا، بذريعة عدم تماشيها مع معايير استقرار المؤسسات الديمقراطية، سيادة القانون وحقوق الإنسان، إضافة إلى حماية الأقليات، بينما تدعم أغلبية الدول، من بينها إيطاليا، طلب كييف للعضوية".
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بلومبرغ: المفوضية الأوروبية توصي بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد

13:50 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 13:52 GMT 10.06.2022)
طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
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أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن مسألة عضوية أوكرانيا في حال التصديق على طلب الانضمام، قد تستغرق عشر سنوات.
وذكرت بلومبرغ أنه "من المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية على البرلمان الأوروبي منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي"، موضحة أن "توصياتها ستتضمن مطالب بتعزيز سيادة القانون واتخاذ تدابير لازمة من أجل مكافحة الفساد".

ولفتت إلى أن "طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يحظى بموافقة دول التكتل، مما يشكل تحديات، ناهيك عن رفض عدد من الأعضاء هذا الاقتراح".

وحسب الوكالة فإن "هولندا والدنمارك تعارضان عضوية أوكرانيا، بذريعة عدم تماشيها مع معايير استقرار المؤسسات الديمقراطية، سيادة القانون وحقوق الإنسان، إضافة إلى حماية الأقليات، بينما تدعم أغلبية الدول، من بينها إيطاليا، طلب كييف للعضوية".
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