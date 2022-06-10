عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220610/بوتين-الولايات-المتحدة-مسؤولة-عن-إعادة-إعمار-أفغانستان-1063396636.html
بوتين: الولايات المتحدة مسؤولة عن إعادة إعمار أفغانستان
بوتين: الولايات المتحدة مسؤولة عن إعادة إعمار أفغانستان
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة أن على الولايات المتحدة وحلفائها تحمل الالتزامات الرئيسية لإعادة إعمار البنية التحتية في أفغانستان. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T13:27+0000
2022-06-10T13:27+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062715996_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_f3103f07ad3b9ad6fff80ddfd56bb573.jpg
وجاءت تصريحات الرئيس الروسي بوتين بعد محادثات مع الرئيس التركمانستاني، سيردار بيردي محمدوف، قال خلالها إلى أن روسيا مستعدة للعمل مع الشركاء الأجانب.وأضاف قائلا: "نحن على استعداد لمواصلة العمل المشترك مع تركمانستان والشركاء الآخرين، بما في ذلك في إطار تنسيق موسكو للمشاورات بين روسيا والهند وإيران والولايات المتحدة وكوريا الشمالية وباكستان وجمهوريات آسيا الوسطى الخمس، بشأن إعادة إعمار أفغانستان".وتابع بوتين قائلا: "يجب أن تتحمل الولايات المتحدة وحلفاؤها الالتزامات الرئيسية لإعادة إعمار أفغانستان، وخاصة المالية منها".وأعلنت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) سيطرتها على السلطة في أفغانستان، بعد دخول مقاتليها العاصمة كابول، في 15 أغسطس/آب الماضي، بدون مقاومة تذكر من القوات الحكومية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062715996_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_3633035cb8478c83a629836e6beda5dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

بوتين: الولايات المتحدة مسؤولة عن إعادة إعمار أفغانستان

13:27 GMT 10.06.2022
© Sputnik . Михаил Метцель / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Михаил Метцель
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة أن على الولايات المتحدة وحلفائها تحمل الالتزامات الرئيسية لإعادة إعمار البنية التحتية في أفغانستان.
وجاءت تصريحات الرئيس الروسي بوتين بعد محادثات مع الرئيس التركمانستاني، سيردار بيردي محمدوف، قال خلالها إلى أن روسيا مستعدة للعمل مع الشركاء الأجانب.
وأضاف قائلا: "نحن على استعداد لمواصلة العمل المشترك مع تركمانستان والشركاء الآخرين، بما في ذلك في إطار تنسيق موسكو للمشاورات بين روسيا والهند وإيران والولايات المتحدة وكوريا الشمالية وباكستان وجمهوريات آسيا الوسطى الخمس، بشأن إعادة إعمار أفغانستان".
وتابع بوتين قائلا: "يجب أن تتحمل الولايات المتحدة وحلفاؤها الالتزامات الرئيسية لإعادة إعمار أفغانستان، وخاصة المالية منها".
وأعلنت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) سيطرتها على السلطة في أفغانستان، بعد دخول مقاتليها العاصمة كابول، في 15 أغسطس/آب الماضي، بدون مقاومة تذكر من القوات الحكومية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала