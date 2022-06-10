https://arabic.sputniknews.com/20220610/بوتين-الولايات-المتحدة-مسؤولة-عن-إعادة-إعمار-أفغانستان-1063396636.html
بوتين: الولايات المتحدة مسؤولة عن إعادة إعمار أفغانستان
بوتين: الولايات المتحدة مسؤولة عن إعادة إعمار أفغانستان
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة أن على الولايات المتحدة وحلفائها تحمل الالتزامات الرئيسية لإعادة إعمار البنية التحتية في أفغانستان. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T13:27+0000
2022-06-10T13:27+0000
2022-06-10T13:27+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات الرئيس الروسي بوتين بعد محادثات مع الرئيس التركمانستاني، سيردار بيردي محمدوف، قال خلالها إلى أن روسيا مستعدة للعمل مع الشركاء الأجانب.وأضاف قائلا: "نحن على استعداد لمواصلة العمل المشترك مع تركمانستان والشركاء الآخرين، بما في ذلك في إطار تنسيق موسكو للمشاورات بين روسيا والهند وإيران والولايات المتحدة وكوريا الشمالية وباكستان وجمهوريات آسيا الوسطى الخمس، بشأن إعادة إعمار أفغانستان".وتابع بوتين قائلا: "يجب أن تتحمل الولايات المتحدة وحلفاؤها الالتزامات الرئيسية لإعادة إعمار أفغانستان، وخاصة المالية منها".وأعلنت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) سيطرتها على السلطة في أفغانستان، بعد دخول مقاتليها العاصمة كابول، في 15 أغسطس/آب الماضي، بدون مقاومة تذكر من القوات الحكومية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: الولايات المتحدة مسؤولة عن إعادة إعمار أفغانستان
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة أن على الولايات المتحدة وحلفائها تحمل الالتزامات الرئيسية لإعادة إعمار البنية التحتية في أفغانستان.
وجاءت تصريحات الرئيس الروسي بوتين بعد محادثات مع الرئيس التركمانستاني، سيردار بيردي محمدوف، قال خلالها إلى أن روسيا مستعدة للعمل مع الشركاء الأجانب.
وأضاف قائلا: "نحن على استعداد لمواصلة العمل المشترك مع تركمانستان والشركاء الآخرين، بما في ذلك في إطار تنسيق موسكو للمشاورات بين روسيا والهند وإيران والولايات المتحدة وكوريا الشمالية وباكستان وجمهوريات آسيا الوسطى الخمس، بشأن إعادة إعمار أفغانستان".
وتابع بوتين قائلا: "يجب أن تتحمل الولايات المتحدة وحلفاؤها الالتزامات الرئيسية لإعادة إعمار أفغانستان، وخاصة المالية منها".
وأعلنت حركة طالبان
(منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) سيطرتها على السلطة في أفغانستان، بعد دخول مقاتليها العاصمة كابول، في 15 أغسطس/آب الماضي، بدون مقاومة تذكر من القوات الحكومية.