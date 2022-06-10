عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220610/بوغدانوف-يجتمع-مع-سفير-سلطنة-عمان-لبحث-القضايا-المشتركة-بين-البلدين--1063374923.html
بوغدانوف يجتمع مع سفير سلطنة عمان لبحث القضايا المشتركة بين البلدين
بوغدانوف يجتمع مع سفير سلطنة عمان لبحث القضايا المشتركة بين البلدين
عقد نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول افريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اجتماعا مع سفير سلطنة عمان لدى موسكو، يوسف بن عيسى... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T07:30+0000
2022-06-10T07:30+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
وذكر موقع "روسيا - العالم الإسلامي" نقلا عن مصادر خاصة أن الجانبين تطرقا إلى مختلف القضايا الثنائية التي تهم البلدين وأبرزها عملية تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وسلطنة عمان.وأصدرت الخارجية الروسية بيانا وجاء فيه: "خلال المحادثة، تم إيلاء الاهتمام الرئيسي للقضايا الرئيسية لتطوير العلاقات الروسية - العُمانية الودية تقليديا، بما في ذلك تكثيف التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز الإطار القانوني."وأضافت الدائرة الدبلوماسية الروسية أنه "خلال تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة، تم التركيز على الوضع في منطقة الخليج العربي والوضع في اليمن وسوريا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

بوغدانوف يجتمع مع سفير سلطنة عمان لبحث القضايا المشتركة بين البلدين

07:30 GMT 10.06.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبرTelegram
عقد نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول افريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اجتماعا مع سفير سلطنة عمان لدى موسكو، يوسف بن عيسى بن علي الزدجالي.
وذكر موقع "روسيا - العالم الإسلامي" نقلا عن مصادر خاصة أن الجانبين تطرقا إلى مختلف القضايا الثنائية التي تهم البلدين وأبرزها عملية تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وسلطنة عمان.
وأصدرت الخارجية الروسية بيانا وجاء فيه: "خلال المحادثة، تم إيلاء الاهتمام الرئيسي للقضايا الرئيسية لتطوير العلاقات الروسية - العُمانية الودية تقليديا، بما في ذلك تكثيف التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز الإطار القانوني."
وأضافت الدائرة الدبلوماسية الروسية أنه "خلال تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة، تم التركيز على الوضع في منطقة الخليج العربي والوضع في اليمن وسوريا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала