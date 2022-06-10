https://arabic.sputniknews.com/20220610/بوغدانوف-يجتمع-مع-سفير-سلطنة-عمان-لبحث-القضايا-المشتركة-بين-البلدين--1063374923.html
بوغدانوف يجتمع مع سفير سلطنة عمان لبحث القضايا المشتركة بين البلدين
بوغدانوف يجتمع مع سفير سلطنة عمان لبحث القضايا المشتركة بين البلدين
عقد نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول افريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اجتماعا مع سفير سلطنة عمان لدى موسكو، يوسف بن عيسى... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T07:30+0000
2022-06-10T07:30+0000
2022-06-10T07:30+0000
روسيا
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وذكر موقع "روسيا - العالم الإسلامي" نقلا عن مصادر خاصة أن الجانبين تطرقا إلى مختلف القضايا الثنائية التي تهم البلدين وأبرزها عملية تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وسلطنة عمان.وأصدرت الخارجية الروسية بيانا وجاء فيه: "خلال المحادثة، تم إيلاء الاهتمام الرئيسي للقضايا الرئيسية لتطوير العلاقات الروسية - العُمانية الودية تقليديا، بما في ذلك تكثيف التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز الإطار القانوني."وأضافت الدائرة الدبلوماسية الروسية أنه "خلال تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة، تم التركيز على الوضع في منطقة الخليج العربي والوضع في اليمن وسوريا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوغدانوف يجتمع مع سفير سلطنة عمان لبحث القضايا المشتركة بين البلدين
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عقد نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول افريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اجتماعا مع سفير سلطنة عمان لدى موسكو، يوسف بن عيسى بن علي الزدجالي.
وذكر موقع "روسيا - العالم الإسلامي"
نقلا عن مصادر خاصة أن الجانبين تطرقا إلى مختلف القضايا الثنائية التي تهم البلدين وأبرزها عملية تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وسلطنة عمان.
وأصدرت الخارجية الروسية بيانا
وجاء فيه: "خلال المحادثة، تم إيلاء الاهتمام الرئيسي للقضايا الرئيسية لتطوير العلاقات الروسية - العُمانية الودية تقليديا، بما في ذلك تكثيف التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز الإطار القانوني."
وأضافت الدائرة الدبلوماسية الروسية أنه "خلال تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة، تم التركيز على الوضع في منطقة الخليج العربي والوضع في اليمن وسوريا".