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https://arabic.sputniknews.com/20220610/تحديث-ويندوز-11-يصل-إلى-الحواسيب-غير-المدعومة-بطريق-الخطأ-1063403853.html
تحديث "ويندوز 11" يصل إلى الحواسيب غير المدعومة بطريق الخطأ
تحديث "ويندوز 11" يصل إلى الحواسيب غير المدعومة بطريق الخطأ
وصل تحديث "ويندوز 11"، الذي أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن طرحه، أمس الخميس، إلى بعض أجهزة الحاسب غير المدعومة رسميًا بسبب خطأ. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T16:29+0000
2022-06-10T16:29+0000
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وكشفت تقارير أن المستخدمين الذين يستخدمون أجهزة غير مدعومة، اكتشفوا عرض الترقية على أجهزتهم أيضً، حتى الأشخاص الذين يستخدمون نظام التشغيل "ويندوز 10"، بحسب موقع "أرس تكينكال".وتمكن العديد من مستخدمي "ويندوز إنسايدر"، من ترقية نظام أجهزتهم، عبر وحدات المعالجة المركزية القديمة، والتي كانت تعمل بنظام "ويندوز 10".ووفقا للموقع الرسمي للشركة، سيعمل نظام التشغيل الجديد "ويندوز11- 22H2"، على تقليل كمية المحتوى في قائمة ابدأ، كما سيكون هناك إيماءات لمس جديدة، إذ تعمل "مايكروسوفت" بنشاط على الترويج لمنصتها للأجهزة ذات الشاشات التي تعمل باللمس.وأخيرا، ستتم إعادة تصميم الواجهة قليلا، على سبيل المثال، ستتم إعادة رسم شريط تمرير مستوى الصوت، والذي لم يتغير منذ "ويندوز8".والتحديث متاح حاليا لأعضاء برنامج "مايكروسوفت إنسايدر"، من المتوقع أن يتم الإصدار الرسمي من "ويندوز11- 22H2" في النصف الثاني من العام، عندما يصبح متاحا لجميع المستخدمين.
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تحديث "ويندوز 11" يصل إلى الحواسيب غير المدعومة بطريق الخطأ

16:29 GMT 10.06.2022
© AFP 2022 / EDUARDO MUNOZأجهزة حاسوب مزودة بنظام ويندوز 10
أجهزة حاسوب مزودة بنظام ويندوز 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / EDUARDO MUNOZ
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وصل تحديث "ويندوز 11"، الذي أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن طرحه، أمس الخميس، إلى بعض أجهزة الحاسب غير المدعومة رسميًا بسبب خطأ.
وكشفت تقارير أن المستخدمين الذين يستخدمون أجهزة غير مدعومة، اكتشفوا عرض الترقية على أجهزتهم أيضً، حتى الأشخاص الذين يستخدمون نظام التشغيل "ويندوز 10"، بحسب موقع "أرس تكينكال".
وتمكن العديد من مستخدمي "ويندوز إنسايدر"، من ترقية نظام أجهزتهم، عبر وحدات المعالجة المركزية القديمة، والتي كانت تعمل بنظام "ويندوز 10".
ووفقا للموقع الرسمي للشركة، سيعمل نظام التشغيل الجديد "ويندوز11- 22H2"، على تقليل كمية المحتوى في قائمة ابدأ، كما سيكون هناك إيماءات لمس جديدة، إذ تعمل "مايكروسوفت" بنشاط على الترويج لمنصتها للأجهزة ذات الشاشات التي تعمل باللمس.
وأخيرا، ستتم إعادة تصميم الواجهة قليلا، على سبيل المثال، ستتم إعادة رسم شريط تمرير مستوى الصوت، والذي لم يتغير منذ "ويندوز8".
والتحديث متاح حاليا لأعضاء برنامج "مايكروسوفت إنسايدر"، من المتوقع أن يتم الإصدار الرسمي من "ويندوز11- 22H2" في النصف الثاني من العام، عندما يصبح متاحا لجميع المستخدمين.
ما تريد معرفته عن ويندوز 11 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2021
ما تريد معرفته عن ويندوز 11
29 يونيو 2021, 13:14 GMT
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