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https://arabic.sputniknews.com/20220610/تعليق-الرحلات-الجوية-عبر-مطار-دمشق-نتيجة-للعدوان-الإسرائيلي-على-المطار-فجر-اليوم-1063383151.html
تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق نتيجة للعدوان الإسرائيلي فجر اليوم
تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق نتيجة للعدوان الإسرائيلي فجر اليوم
أعلنت وزارة النقل السورية، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T10:11+0000
2022-06-10T10:17+0000
العالم العربي
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كشف مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة سبوتنيك، اليوم الجمعة، أن تعليق رحلات الطيران المغادرة والقادمة إلى مطار دمشق الدولي جاء نتيجة العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على المهبط الرئيسي في المطار.وفي وقت سابق أعلنت وزارة النقل السورية تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.وأشارت الوزارة، إلى أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
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العالم العربي

تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق نتيجة للعدوان الإسرائيلي فجر اليوم

10:11 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 10:17 GMT 10.06.2022)
© Sputnik . Zain Alabiden Shibanالطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي
الطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban
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أعلنت وزارة النقل السورية، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.
كشف مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة سبوتنيك، اليوم الجمعة، أن تعليق رحلات الطيران المغادرة والقادمة إلى مطار دمشق الدولي جاء نتيجة العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على المهبط الرئيسي في المطار.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة النقل السورية تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
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