https://arabic.sputniknews.com/20220610/تعليق-الرحلات-الجوية-عبر-مطار-دمشق-نتيجة-للعدوان-الإسرائيلي-على-المطار-فجر-اليوم-1063383151.html
تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق نتيجة للعدوان الإسرائيلي فجر اليوم
تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق نتيجة للعدوان الإسرائيلي فجر اليوم
أعلنت وزارة النقل السورية، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T10:11+0000
2022-06-10T10:11+0000
2022-06-10T10:17+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/88/1044738897_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_54b6a9add5cdb53d404689671a028b80.jpg
كشف مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة سبوتنيك، اليوم الجمعة، أن تعليق رحلات الطيران المغادرة والقادمة إلى مطار دمشق الدولي جاء نتيجة العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على المهبط الرئيسي في المطار.وفي وقت سابق أعلنت وزارة النقل السورية تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.وأشارت الوزارة، إلى أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
https://arabic.sputniknews.com/20220610/مصدر-عسكري-سوري-هجوم-إسرائيلي-يستهدف-مواقع-جنوب-العاصمة-1063366083.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/88/1044738897_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_053a04161bb6bbe99b91ed4d1c22e267.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق نتيجة للعدوان الإسرائيلي فجر اليوم
10:11 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 10:17 GMT 10.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة النقل السورية، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.
كشف مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة سبوتنيك، اليوم الجمعة، أن تعليق رحلات الطيران المغادرة والقادمة إلى مطار دمشق الدولي جاء نتيجة العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على المهبط الرئيسي في المطار.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة النقل السورية تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"
.