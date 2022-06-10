https://arabic.sputniknews.com/20220610/تغطية-مباشرة-المؤتمر-الصحفي-للوزير-الخارجية-الروسي-في-أرمينيا-1063380555.html
تغطية مباشرة.. المؤتمر الصحفي للوزير الخارجية الروسي في أرمينيا
تغطية مباشرة.. المؤتمر الصحفي للوزير الخارجية الروسي في أرمينيا
المؤتمر الصحفي للوزير الخارجية الروسي في أرمينيا بعد اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T09:52+0000
2022-06-10T09:52+0000
2022-06-10T09:55+0000
العالم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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تغطية مباشرة.. المؤتمر الصحفي للوزير الخارجية الروسي في أرمينيا
09:52 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 09:55 GMT 10.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
المؤتمر الصحفي للوزير الخارجية الروسي في أرمينيا بعد اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي
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لافروف: عقوبات أوكرانيا ضد القيادة الروسية لا تستحق أي خطوة من موسكو
لافروف: أكد وزراء الخارجية لدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي الالتزام بمبدأ عدم الانفراد بالأمن
لافروف: عقدنا اجتماعا مثمرا ضم كل دول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث تم توقيع عدة اتفاقات مشتركة