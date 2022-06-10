عربي
لافروف: أكد وزراء الخارجية لدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي الالتزام بمبدأ عدم الانفراد بالأمن
https://arabic.sputniknews.com/20220610/تغطية-مباشرة-المؤتمر-الصحفي-للوزير-الخارجية-الروسي-في-أرمينيا-1063380555.html
تغطية مباشرة.. المؤتمر الصحفي للوزير الخارجية الروسي في أرمينيا
تغطية مباشرة.. المؤتمر الصحفي للوزير الخارجية الروسي في أرمينيا
المؤتمر الصحفي للوزير الخارجية الروسي في أرمينيا بعد اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T09:52+0000
2022-06-10T09:55+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1063380857_0:0:2805:1578_1920x0_80_0_0_9530ea00b97ace20b8e48bf5089cb1ab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1063380857_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a1f4fcf2d12aea5e8497b2e35baae772.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, новый онлайн для белой редактуры
المؤتمر الصحفي للوزير الخارجية الروسي في أرمينيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة.. المؤتمر الصحفي للوزير الخارجية الروسي في أرمينيا

09:52 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 09:55 GMT 10.06.2022)
تابعنا عبرTelegram
يتبع
المؤتمر الصحفي للوزير الخارجية الروسي في أرمينيا بعد اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي
الجديد أولاًالقديم أولاً
09:57 GMT 10.06.2022
لافروف: عقوبات أوكرانيا ضد القيادة الروسية لا تستحق أي خطوة من موسكو
09:56 GMT 10.06.2022
لافروف: أكد وزراء الخارجية لدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي الالتزام بمبدأ عدم الانفراد بالأمن
09:54 GMT 10.06.2022
لافروف: عقدنا اجتماعا مثمرا ضم كل دول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث تم توقيع عدة اتفاقات مشتركة
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала