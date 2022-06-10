https://arabic.sputniknews.com/20220610/تقارير-الناقلة-اليونانية-المحتجزة-من-إيران-كان-متجهة-إلى-أمريكا-ومزودة-بنفط-قيمته-100-مليون-دولار-1063402258.html

تقارير: الناقلة اليونانية المحتجزة من إيران كانت متجهة إلى أمريكا ومزودة بنفط قيمته 100 ‏مليون دولار

تقارير: الناقلة اليونانية المحتجزة من إيران كانت متجهة إلى أمريكا ومزودة بنفط قيمته 100 ‏مليون دولار

كشف مسؤولان أمريكيان أن ناقلة النفط اليونانية التي احتجزتها إيران تحتوي على عشرات الآلاف من ‏الغالونات من النفط، بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار، وكانت متجهة إلى... 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T15:31+0000

2022-06-10T15:31+0000

2022-06-10T15:51+0000

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وأفاد المسؤولان، أحدهما يعمل في الإدارة الأمريكية وآخر كان يعمل بها، في تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه في أواخر شهر مايو/ أيار الماضي، كانت الناقلة اليونانية "برودنت واريور" في طريقها من العراق إلى أمريكا، عندما استولت عليها إيران في المياه الدولية في الخليج، وقادتها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية ردا على هذه المزاعم لـ"إن بي سي": "ليس لدينا تعليق على وجهة السفينة أو النفط، وليس لدينا أي تعليق على ارتباطاتنا الدبلوماسية".وأضاف المتحدث أن "واشنطن أدانت مصادرة الحرس الثوري الإيراني يوم للسفينتين اليونانيتين في 27 مايو، واللتان كانتا ترفعان العلم اليوناني، وأن أمريكا تواصل الوقوف إلى جانب اليونان، حليفنا الرئيسي في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وشريكنا في مواجهة هذا الاستيلاء غير المبرر".هذا ويعاني الأمريكيون حاليا من أضرار نتيجة أسعار الغاز القياسية، مع اقتراب المتوسط ​​الوطني من 5 دولارات.وكان المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، قد أكد أن الجيش الإيراني استولى على الناقلتين اليونانيتين، "برودنت واريور" و"دلتا بوسيدون"، من خلال إطلاق قوات من طائرات هليكوبتر في الخليج العربي.وقال إن إيران صادرت الناقلتان ردا على مساعدة اليونان لأمريكا في احتجاز ناقلة ترفع العلم الإيراني، وكانت محمّلة بالنفط الخام في البحر الأبيض المتوسط ​​في شهر أبريل/نيسان الماضي.وفي الشهر الماضي، احتجزت السلطات اليونانية الشهر سفينة "بيجاس" التي ترفع العلم الإيراني، وعلى متنها 19 من أفراد الطاقم الروسي، وذلك قرب ساحل جزيرة إيفيا الجنوبية، بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

https://arabic.sputniknews.com/20220605/إيران-تكشفت-آخر-مستجدات-طاقمي-ناقلتي-النفط-اليونانيتين-المحتجزتين-لديها-1063132917.html

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