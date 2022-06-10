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https://arabic.sputniknews.com/20220610/تويتر-يحظر-حساب-قناة-آر-تي-فرانس-في-الاتحاد-الأوروبي-1063378555.html
تويتر يحظر حساب قناة "آر تي فرانس" في الاتحاد الأوروبي
تويتر يحظر حساب قناة "آر تي فرانس" في الاتحاد الأوروبي
قالت مديرة قناة "آر تي" الناطقة باللغة الفرنسية، كسينيا فيدوروفا، اليوم الجمعة ، إن "تويتر" حظر حساب القناة على أراضي الاتحاد الأوروبي. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T09:17+0000
2022-06-10T09:17+0000
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وقالت فيدوروفا: "قام تويتر بحظر حساب خدمة "آر تي فرانس" على أراضي الاتحاد الأوروبي، على ما يبدو من أجل منع أنصار قناتنا من الحصول على معلومات حول العملية العسكرية الروسية".بدأت جلسات الاستماع حول قضية حجب القناة في الاتحاد الأوروبي في المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ يوم الجمعة.يذكر أنه تم حظر بث قناة آر تي التلفزيونية ومحتوى وكالة سبوتنيك سابقا في الاتحاد الأوروبي على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية الدونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/تيك-توك-يرفع-الحظر-عن-حساب-آر-تي-الناطقة-بالألمانية-1062964731.html
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روسيا, العالم

تويتر يحظر حساب قناة "آر تي فرانس" في الاتحاد الأوروبي

09:17 GMT 10.06.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورقناة "آر تي" في موسكو
قناة آر تي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قالت مديرة قناة "آر تي" الناطقة باللغة الفرنسية، كسينيا فيدوروفا، اليوم الجمعة ، إن "تويتر" حظر حساب القناة على أراضي الاتحاد الأوروبي.
وقالت فيدوروفا: "قام تويتر بحظر حساب خدمة "آر تي فرانس" على أراضي الاتحاد الأوروبي، على ما يبدو من أجل منع أنصار قناتنا من الحصول على معلومات حول العملية العسكرية الروسية".
بدأت جلسات الاستماع حول قضية حجب القناة في الاتحاد الأوروبي في المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ يوم الجمعة.
يذكر أنه تم حظر بث قناة آر تي التلفزيونية ومحتوى وكالة سبوتنيك سابقا في الاتحاد الأوروبي على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية الدونباس.
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
"تيك توك" يرفع الحظر عن حساب "آر تي" الناطقة بالألمانية
1 يونيو, 13:53 GMT
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