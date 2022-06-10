https://arabic.sputniknews.com/20220610/ثلاثة-عوامل-مرتبطة-بـ-العيش-أطول-بعد-سن-75-1063413308.html

ثلاثة عوامل مرتبطة بـ "العيش أطول" بعد سن 75

ثلاثة عوامل مرتبطة بـ "العيش أطول" بعد سن 75

سعت دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية إلى تحديد العوامل "القابلة للتعديل" المرتبطة بطول العمر بين كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق. 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T21:21+0000

2022-06-10T21:21+0000

2022-06-10T21:21+0000

الصحة

منوعات

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تابع الباحثون 1810 مسنا تبلغ أعمارهم 75 عاما أو أكثر يشاركون في مشروع كونغشولمان على مدار 18 عاما.مشروع كونغشولمان هو دراسة سكانية طولية حول الشيخوخة والخرف، أجراها مركز ستوكهولم لأبحاث الشيخوخة بالتعاون مع مركز أبحاث الشيخوخة (ARC)، ومعهد كارولينسكا، بحسب موقع "إكسبريس".خلال فترة الدراسة توفي 1.661 مشاركا. عاش نصف المشاركين لفترة أطول من 90 عاما. نصف المدخنين ماتوا قبل غير المدخنين بسنة واحدة.أظهر البحث أن هناك عوامل قابلة للتعديل يمكن أن تؤثر في منح كبار السن حياة أطول.كان النشاط البدني أكثر ارتباطا بالبقاء على قيد الحياة؛ كان متوسط ​​العمر عند وفاة المشاركين الذين سبحوا أو ساروا أو مارسوا الجمباز بانتظام أكبر بسنتين من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.علاوة على ذلك، كان متوسط ​​البقاء على قيد الحياة للأشخاص ذوي المخاطر المنخفضة (سلوكيات نمط الحياة الصحية والمشاركة في نشاط ترفيهي واحد على الأقل، وشبكة اجتماعية غنية أو معتدلة) أطول بـ 5.4 سنوات من أولئك الذين لديهم ملف تعريف عالي المخاطر (سلوكيات نمط الحياة غير الصحية، عدم المشاركة في الأنشطة الترفيهية، وشبكة اجتماعية محدودة أو ضعيفة).وكتب الباحثون أنه حتى بين "كبار السن" (85 عاما أو أكبر) والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، كان متوسط ​​العمر عند الوفاة أعلى بأربع سنوات بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مخاطر منخفضة مقارنة بأولئك الذين يعانون من مخاطر عالية.وخلص الباحثون إلى أنه "حتى بعد سن 75، ترتبط سلوكيات نمط الحياة مثل الامتناع عن التدخين والنشاط البدني بـ الحياة لفترة أطول".وأضافوا أن "انخفاض مستوى المخاطر يمكن أن يضيف خمس سنوات إلى حياة النساء وست سنوات إلى حياة الرجال".يعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن جزءًا مهمًا من الحفاظ على صحة جيدة ، ويمكن أن يساعدك على الشعور بأفضل ما لديك.وهذا يعني تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة بالنسب الصحيحة، واستهلاك الكمية المناسبة من الطعام والشراب للوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه.للحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن، يجب على الناس محاولة:تناول ما لا يقل عن خمس حصص من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات كل يوم.تناول بعض منتجات الألبان أو بدائلها (مثل مشروبات الصويا).تناول بعض البقوليات والأسماك والبيض واللحوم والبروتينات الأخرى.اختر الزيوت غير المشبعة.اشرب الكثير من السوائل (على الأقل ستة إلى ثمانية أكواب في اليوم).إذا كنت تتناول أطعمة ومشروبات غنية بالدهون والملح والسكر، قلل من تناولها وبكميات قليلة.

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الصحة, منوعات