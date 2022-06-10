https://arabic.sputniknews.com/20220610/خبير-عسكري-روسي-إعلان-الحكم-بحق-المرتزقة-الأجانب-قد-يستخدم-كورقة-مساومة-محتملة-1063376549.html
خبير عسكري روسي: إعلان الحكم بحق المرتزقة الأجانب قد يستخدم كورقة مساومة محتملة
خبير عسكري روسي: إعلان الحكم بحق المرتزقة الأجانب قد يستخدم كورقة مساومة محتملة
كشف الخبير العسكري الروسي، قسطنطين سيفكوف، أن إعلان محكمة دونيتسك عن قرار الحكم الصادر بحق المرتزقة الأجانب بمثابة ورقة مساومة محتملة. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T09:04+0000
2022-06-10T09:04+0000
2022-06-10T09:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال سيفكوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن الحكم يدل على إمكانية استخدام الموضوع كورقة للمساومة".وأشار سيفكوف على أنه يجب أن تظهر هذه العملية لمرتزقة آخرين، أنه "من الضروري الفرار من أوكرانيا، ولكن إذا تم التوصل إلى حل وسط في تلك القضية فيمكننا التحدث عن مشروع للتبادل.وفي أبريل/نيسان الماضي، ظهر المقاتلان البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، اللذين أسرتهما القوات الروسية على شاشة التلفزيون الرسمي الروسي، وطلبا مبادلتهما بالسياسي الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، الذي تحتجزه السلطات الأوكرانية.هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
خبير عسكري روسي: إعلان الحكم بحق المرتزقة الأجانب قد يستخدم كورقة مساومة محتملة
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كشف الخبير العسكري الروسي، قسطنطين سيفكوف، أن إعلان محكمة دونيتسك عن قرار الحكم الصادر بحق المرتزقة الأجانب بمثابة ورقة مساومة محتملة.
وقال سيفكوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن الحكم يدل على إمكانية استخدام الموضوع كورقة للمساومة".
وأشار سيفكوف على أنه يجب أن تظهر هذه العملية لمرتزقة آخرين، أنه "من الضروري الفرار من أوكرانيا، ولكن إذا تم التوصل إلى حل وسط في تلك القضية فيمكننا التحدث عن مشروع للتبادل.
وفي أبريل/نيسان الماضي، ظهر المقاتلان البريطانيان
شون بينر وأيدن أسلين، اللذين أسرتهما القوات الروسية على شاشة التلفزيون الرسمي الروسي، وطلبا مبادلتهما بالسياسي الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، الذي تحتجزه السلطات الأوكرانية.
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.