https://arabic.sputniknews.com/20220610/خطاب-بوتين-عن-القيصر-بطرس-الأكبر-يهز-عرش-الرئيس-الفنلندي-1063379219.html

خطاب بوتين عن القيصر بطرس الأكبر يهز عرش الرئيس الفنلندي

خطاب بوتين عن القيصر بطرس الأكبر يهز عرش الرئيس الفنلندي

أثار حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس في الذكرى 350 لميلاد القيصر بطرس الأكبر، ردة فعل غير متوقعة من قبل الرئيس الفنلندي سولي نينيستو. 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T09:28+0000

2022-06-10T09:28+0000

2022-06-10T09:28+0000

العالم

فلاديمير بوتين

روسيا

فنلندا

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أثناء حديث بوتين في اجتماع مع رجال الأعمال الشباب، بدأت السفن الحربية الروسية تدريبات في بحر البلطيق بينما كان من المقرر أن يلتقي الرئيس الفنلندي سولي نينيستو مع ملك السويد كارل جوستاف السادس عشر والملكة سيلفيا في جزيرة أولاند التي تتمتع بحماية ذات مستوى منخفض.وأفادت بعض المصادر أن نينيستو، وهو صديق مقرب من الزعيم الروسي بوتين، الذي حذره من أنه يرتكب "خطأ'' من خلال التقدم بطلب إلى الناتو، قام بإلغاء الاجتماع فجأة والعودة مع زوجته مباشرة إلى بلاده بعد خطاب بوتين.من جهتها، نفت هلسنكي أن يكون لهذه الخطوة أي علاقة بمضامين خطاب بوتين أو التدريبات العسكرية الروسية، لكن، وبحسب الصحيفة، لا شيء يمكن أن يهدئ الآن من روع دول البلطيق التي تخشى أن تكون التالية على قائمة الرئيس الروسي المستهدفة بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا.وقال بوتين وهو يتحدث عن تأسيس مدينة سان بطرسبرغ على أرض كانت تحت سيطرة السويد "يبدو أن (بطرس الأكبر) كان يقاتل ضد السويد ويحتل الأراضي"، مؤكدا "لم يكن يستولي على أي شيء! كان يستعيدها!".وأضاف بوتين: "لقد كان علينا أن نستعيد قوتنا، وإذا أخذنا هذه القيم على أنها أساسية لوجودنا، فسننتصر في القضايا التي نواجهها".وكانت السويد وفنلندا قد تقدما بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية عملية روسية خاصة في أوكرانيا، لكن تركيا منعت عملية التقديم، حيث استخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حق النقض (الفيتو) بسبب موقف ستوكهولم وهلسنكي من حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وبحسب وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، فإن تسوية الخلافات قد تستغرق عدة أسابيع.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/بوتين-إذا-كانت-الدولة-غير-قادرة-على-اتخاذ-قرارات-سيادية-فهي-مستعمرة-1063339248.html

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