https://arabic.sputniknews.com/20220610/دولة-أوروبية-تسجل-زيادة-قياسية-في-الأسعار-منذ-عام-1988-1063383789.html
دولة أوروبية تسجل زيادة قياسية في الأسعار منذ عام 1988
دولة أوروبية تسجل زيادة قياسية في الأسعار منذ عام 1988
أعلن مكتب الإحصاء النرويجي، تسجيل ارتفاع قياسي بالأسعار في البلاد خلال العام الماضي، وذلك في زيادة تعتبر الأولى منذ عام 1988، حيث بلغت 5.7 بالمئة. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T10:35+0000
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مورمانسك – سبوتنيك. ونقلت إذاعة "إن آر كا" عن مدير مكتب الإحصاء النرويجي جير أكسلسن، قوله :"دخل الاقتصاد النرويجي مرحلة جديدة، ويرجع ذلك إلى العمليات العسكرية والتحديات الأخرى. وأعتقد أن الكثيرين سيتفاجؤون جدا بهذه الأرقام. نشهد رقم تاريخيا مرتفعا".وبحسب المكتب، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.7 بالمئة، بحلول مايو/أيار الفائت مقارنة بشهر مايو من العام الماضي. في الوقت نفسه، إذا لم تعوض الحكومة جزءًا من تكلفة الكهرباء، لكان النمو 7.7 بالمئة، وبحسب تقديرات الإحصائيين. لم يتم تسجيل ظاهرة مماثلة في الاقتصاد النرويجي منذ عام 1988.وأوضح رئيس قسم مكتب الإحصاء إسبن كريستيانسن، أن "هذا يرجع أولاً إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود"، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات التي تستهلكها العائلات النرويجية بشكل يومي؛ في نفس الوقت يرى مكتب الإحصاء أن نمو الأجور الحقيقية في السنوات القادمة سيعوض ارتفاع الأسعار.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/وكالة-المسؤول-عن-الأزمة-داخل-امبراطورية-الأكاذيب-هو-نفسه-صاحب-مصطلح-تضخم-بوتين--1063273373.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
دولة أوروبية تسجل زيادة قياسية في الأسعار منذ عام 1988
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أعلن مكتب الإحصاء النرويجي، تسجيل ارتفاع قياسي بالأسعار في البلاد خلال العام الماضي، وذلك في زيادة تعتبر الأولى منذ عام 1988، حيث بلغت 5.7 بالمئة.
مورمانسك – سبوتنيك
. ونقلت إذاعة "إن آر كا" عن مدير مكتب الإحصاء النرويجي جير أكسلسن، قوله :"دخل الاقتصاد النرويجي مرحلة جديدة، ويرجع ذلك إلى العمليات العسكرية والتحديات الأخرى. وأعتقد أن الكثيرين سيتفاجؤون جدا بهذه الأرقام. نشهد رقم تاريخيا مرتفعا".
وبحسب المكتب، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.7 بالمئة، بحلول مايو/أيار الفائت مقارنة بشهر مايو من العام الماضي. في الوقت نفسه، إذا لم تعوض الحكومة جزءًا من تكلفة الكهرباء، لكان النمو 7.7 بالمئة، وبحسب تقديرات الإحصائيين. لم يتم تسجيل ظاهرة مماثلة في الاقتصاد النرويجي منذ عام 1988.
وأوضح رئيس قسم مكتب الإحصاء إسبن كريستيانسن، أن "هذا يرجع أولاً إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود"، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات التي تستهلكها العائلات النرويجية بشكل يومي؛ في نفس الوقت يرى مكتب الإحصاء أن نمو الأجور الحقيقية في السنوات القادمة سيعوض ارتفاع الأسعار
.