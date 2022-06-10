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https://arabic.sputniknews.com/20220610/رئيسة-المركزي-الروسي-تكشف-عن-4-ظروف-خارجية-تحمل-مخاطر-على-الاقتصاد-الروسي-1063395665.html
رئيسة المركزي الروسي تكشف عن 4 ظروف خارجية "تحمل مخاطر" على الاقتصاد الروسي
رئيسة المركزي الروسي تكشف عن 4 ظروف خارجية "تحمل مخاطر" على الاقتصاد الروسي
حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الجمعة، من أن الظروف الخارجية تحمل مجموعة كاملة من المخاطر للتضخم في روسيا الاتحادية، من بينها حظر... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T13:35+0000
2022-06-10T13:35+0000
روسيا
اقتصاد
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وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، في مؤتمر صحفي، إن "الظروف الخارجية تنطوي على مجموعة كاملة من المخاطر. ويعتمد تأثيرها الكلي على الاقتصاد والتضخم وعلى مزيج هذه الظروف وكيفية تطورها بمرور الوقت. ويتركز أكبر قدر من عدم اليقين في أولا: تأثير الحظر النفطي".وتابعت نابيولينا موضحة، أن تأثير عدم اليقين الثاني يتمثل بـ"مخاطر الركود العالمي الآخذة في الازدياد. وإذا تحققت، سينخفض ​​الطلب العالمي على سلع التصدير الروسية، الأمر الذي سيساهم، من خلال إضعاف الروبل، في تسريع التضخم".وأشارت رئيسة البنك المركزي إلى التأثير الثالث، وقالت: "قد يؤدي انخفاض صادرات السلع الروسية أيضا إلى مخاطر تضخمية، إذا اضطرت الشركات إلى إعادة توجيه البضائع إلى السوق المحلية بسبب عدم القدرة على إنشاء سلاسل تصدير".وتأتي تصريحات نابيولينا، في ظل انخفاض كبير بسعر صرف الدولار في روسيا مقابل الروبل، بالإضافة إلى إلغاء وزارة المالية الروسية، اليوم، الشرط الإلزامي المتعلق ببيع المصدرين الروس نسبة من أرباحهم بالعملة الأجنبية.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قرر أمس الخميس، إلغاء القانون المتعلق بإلزام المصدرين ببيع نصف أرباحهم المالية المكونة من النقد الأجنبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/وزارة-المالية-الروسية-تلغي-شرط-بيع-المصدرين-نسبة-من-أرباحهم-بالنقد-الأجنبي-1063386986.html
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روسيا, اقتصاد

رئيسة المركزي الروسي تكشف عن 4 ظروف خارجية "تحمل مخاطر" على الاقتصاد الروسي

13:35 GMT 10.06.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الذهاب إلى بنك الصورألفيرا نبيولينا، حاكمة البنك المركزي الروسي
ألفيرا نبيولينا، حاكمة البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الجمعة، من أن الظروف الخارجية تحمل مجموعة كاملة من المخاطر للتضخم في روسيا الاتحادية، من بينها حظر النفط الروسي من الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، في مؤتمر صحفي، إن "الظروف الخارجية تنطوي على مجموعة كاملة من المخاطر. ويعتمد تأثيرها الكلي على الاقتصاد والتضخم وعلى مزيج هذه الظروف وكيفية تطورها بمرور الوقت. ويتركز أكبر قدر من عدم اليقين في أولا: تأثير الحظر النفطي".

" في حالة حدوث انخفاض قوي في صادرات النفط الروسية بسبب ضغط الميزان التجاري وضعف الروبل، سينشأ ضغط مؤيد للتضخم. لكن هذا يعتمد كثيرا على أحجام النفط التي سيتم إعادة توجيهها إلى أسواق أخرى وإلى أي مدى يتم تعويض الانخفاض في الأحجام بالسعر. وهذا بدوره سيتحدد بتوسيع البنية التحتية والمشاكل اللوجستية والطلب في الأسواق الجديدة".

إلفيرا نابيولينا - سبوتنيك عربي
إلفيرا نابيولينا
رئيسة البنك المركزي الروسي
وتابعت نابيولينا موضحة، أن تأثير عدم اليقين الثاني يتمثل بـ"مخاطر الركود العالمي الآخذة في الازدياد. وإذا تحققت، سينخفض ​​الطلب العالمي على سلع التصدير الروسية، الأمر الذي سيساهم، من خلال إضعاف الروبل، في تسريع التضخم".
وأشارت رئيسة البنك المركزي إلى التأثير الثالث، وقالت: "قد يؤدي انخفاض صادرات السلع الروسية أيضا إلى مخاطر تضخمية، إذا اضطرت الشركات إلى إعادة توجيه البضائع إلى السوق المحلية بسبب عدم القدرة على إنشاء سلاسل تصدير".
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وبينت نابيولينا التأثير الرابع من حالة عدم اليقين والذي يرتبط بـ"ديناميكيات الواردات ذات أهمية كبيرة، ومدى السرعة التي ستتمكن من التعافي بها وكيف سترتبط بديناميكيات الصادرات".

وتأتي تصريحات نابيولينا، في ظل انخفاض كبير بسعر صرف الدولار في روسيا مقابل الروبل، بالإضافة إلى إلغاء وزارة المالية الروسية، اليوم، الشرط الإلزامي المتعلق ببيع المصدرين الروس نسبة من أرباحهم بالعملة الأجنبية.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قرر أمس الخميس، إلغاء القانون المتعلق بإلزام المصدرين ببيع نصف أرباحهم المالية المكونة من النقد الأجنبي.
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