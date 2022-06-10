https://arabic.sputniknews.com/20220610/رئيسة-المركزي-الروسي-تكشف-عن-4-ظروف-خارجية-تحمل-مخاطر-على-الاقتصاد-الروسي-1063395665.html

رئيسة المركزي الروسي تكشف عن 4 ظروف خارجية "تحمل مخاطر" على الاقتصاد الروسي

رئيسة المركزي الروسي تكشف عن 4 ظروف خارجية "تحمل مخاطر" على الاقتصاد الروسي

حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الجمعة، من أن الظروف الخارجية تحمل مجموعة كاملة من المخاطر للتضخم في روسيا الاتحادية، من بينها حظر... 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T13:35+0000

2022-06-10T13:35+0000

2022-06-10T13:35+0000

روسيا

اقتصاد

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وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، في مؤتمر صحفي، إن "الظروف الخارجية تنطوي على مجموعة كاملة من المخاطر. ويعتمد تأثيرها الكلي على الاقتصاد والتضخم وعلى مزيج هذه الظروف وكيفية تطورها بمرور الوقت. ويتركز أكبر قدر من عدم اليقين في أولا: تأثير الحظر النفطي".وتابعت نابيولينا موضحة، أن تأثير عدم اليقين الثاني يتمثل بـ"مخاطر الركود العالمي الآخذة في الازدياد. وإذا تحققت، سينخفض ​​الطلب العالمي على سلع التصدير الروسية، الأمر الذي سيساهم، من خلال إضعاف الروبل، في تسريع التضخم".وأشارت رئيسة البنك المركزي إلى التأثير الثالث، وقالت: "قد يؤدي انخفاض صادرات السلع الروسية أيضا إلى مخاطر تضخمية، إذا اضطرت الشركات إلى إعادة توجيه البضائع إلى السوق المحلية بسبب عدم القدرة على إنشاء سلاسل تصدير".وتأتي تصريحات نابيولينا، في ظل انخفاض كبير بسعر صرف الدولار في روسيا مقابل الروبل، بالإضافة إلى إلغاء وزارة المالية الروسية، اليوم، الشرط الإلزامي المتعلق ببيع المصدرين الروس نسبة من أرباحهم بالعملة الأجنبية.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قرر أمس الخميس، إلغاء القانون المتعلق بإلزام المصدرين ببيع نصف أرباحهم المالية المكونة من النقد الأجنبي.

https://arabic.sputniknews.com/20220610/وزارة-المالية-الروسية-تلغي-شرط-بيع-المصدرين-نسبة-من-أرباحهم-بالنقد-الأجنبي-1063386986.html

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روسيا, اقتصاد