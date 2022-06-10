https://arabic.sputniknews.com/20220610/رئيس-فنزويلا-يصل-إلى-إيران-لإجراء-محادثات-1063391782.html
رئيس فنزويلا يصل إلى إيران لإجراء محادثات
رئيس فنزويلا يصل إلى إيران لإجراء محادثات
وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مهمة مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:39+0000
2022-06-10T12:39+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام رسمية إيرانية أن زيارة مادورو التي استمرت يومين كانت بدعوة من رئيسي، حيث أنه من المقرر أن تجرى المناقشات بين الرئيسين، غدا السبت، وتجتمع وفود رفيعة المستوى من البلدين.يشار إلى أنه إلى جانب دول مثل روسيا والصين وكوبا وتركيا، تعد إيران أحد الحلفاء الرئيسيين لفنزويلا التي تخضع بدروها لعقوبات أمريكية صارمة.يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد استقبل نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الجمعة، في العاصمة الجزائرية الجزائر، وبحث الجانبان مختلف المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك.قال الرئيس الفنزويلي: "تابعنا جهود الرئيس عبد المجيد تبون لتعزيز الديمقراطية في الجزائر وتنمية اقتصادها، ونحن نشيد بالنجاح الكبير الذي توجت به هذه الجهود"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.وأكد مادورو أن البلدين يجمعهما "تاريخ بطولي ونضالي وهما يتقاسمان نفس الرؤية لعالم يسوده السلام"، وأضاف: "تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية من خلال انطلاقة جديدة بين الشعبين والدولتين".وأعلن مادورو عزم البلدين عقد لجنة عليا مشتركة، وتهيئة أرضية تفاهم للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، معربا عن أمل بلاده في "تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والنفط والغاز والتكنولوجيا والتعليم العالي والزراعة"، بحسب الوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/مادورو-من-الجزائر-نتقاسم-نفس-الرؤية-لعالم-يسوده-السلام-1063368711.html
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أخبار العالم الآن
رئيس فنزويلا يصل إلى إيران لإجراء محادثات
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وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مهمة مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.
ونقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام رسمية إيرانية أن زيارة مادورو التي استمرت يومين كانت بدعوة من رئيسي، حيث أنه من المقرر أن تجرى المناقشات بين الرئيسين، غدا السبت، وتجتمع وفود رفيعة المستوى من البلدين.
يشار إلى أنه إلى جانب دول مثل روسيا والصين وكوبا وتركيا، تعد إيران أحد الحلفاء الرئيسيين لفنزويلا التي تخضع بدروها لعقوبات أمريكية صارمة.
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد استقبل نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الجمعة، في العاصمة الجزائرية الجزائر، وبحث الجانبان مختلف المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك.
قال الرئيس الفنزويلي: "تابعنا جهود الرئيس عبد المجيد تبون لتعزيز الديمقراطية في الجزائر وتنمية اقتصادها، ونحن نشيد بالنجاح الكبير الذي توجت به هذه الجهود"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية
.
وأكد مادورو أن البلدين يجمعهما "تاريخ بطولي ونضالي وهما يتقاسمان نفس الرؤية لعالم يسوده السلام"، وأضاف: "تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية من خلال انطلاقة جديدة بين الشعبين والدولتين".
وأعلن مادورو عزم البلدين عقد لجنة عليا مشتركة، وتهيئة أرضية تفاهم للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، معربا عن أمل بلاده في "تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والنفط والغاز والتكنولوجيا والتعليم العالي والزراعة"، بحسب الوكالة.