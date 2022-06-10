https://arabic.sputniknews.com/20220610/رواندا-تتهم-الكونغو-الديمقراطية-بإطلاق-صاروخين-على-قرية-غربي-البلاد--1063407412.html
رواندا تتهم الكونغو الديمقراطية بإطلاق صاروخين على قرية غربي البلاد
رواندا تتهم الكونغو الديمقراطية بإطلاق صاروخين على قرية غربي البلاد
أعلنت وزارة الدفاع الرواندية، اليوم الجمعة، أن قوات الكونغو الديمقراطية أطلقت صاروخين من عيار 122 ملم على قرية نيابيغوما الحدودية غربي البلاد. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T17:50+0000
2022-06-10T17:50+0000
2022-06-10T17:50+0000
العالم
جيش الكونغو
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الرواندية : "أطلقت قوات الكونغو الديمقراطية صاروخين من عيار 122 ملم على رواندا من منطقة بوناغانا الكونغولية على قرية نيابيغوما الحدودية، مقاطعة موسانزي، في 10 حزيران/ يونيو 2022 الساعة 11:55 صباحا (بالتوقيت المحلي). لم تقع إصابات لكن الإطلاق أدى إلى الذعر بين السكان المحليين".هذا وأعلن الجيش الكونغولي في 28 أيار/مايو اعتقال جنديين من القوات الرواندية في إقليم نورد كيفو شرقي الكونغو الديمقراطية، الذين بحسب التحقيق، دخلوا الأراضي الكونغولية في 25 أيار/مايو بهدف شن هجوم على معسكر الجيش الكونغولي في رومانغابو على بعد أكثر من 20 كيلومترا من الحدود الرواندية.وكان الجيش الرواندي قد أعلن في التاريخ نفسه أن متمردين من الكونغو الديمقراطية خطفوا اثنين من جنوده أثناء قيامهما بأعمال الدورية على الحدود الكونغولية، متهمة الحكومة الكونغولية بدعم المتمردين ومطالبة بالإفراج الفوري عنهما.وفي 23 أيار/مايو، اتهمت رواندا القوات الكونغولية بقصف منطقة موسانزي الحدودية، ما أسفر عن جرح بعض المدنيين وإتلاف ممتلكاتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/الكونغو-الديمقراطية-تتهم-رواندا-بنشر-500-جندي-من-القوات-الخاصة-على-الحدود-1063330605.html
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العالم, جيش الكونغو
رواندا تتهم الكونغو الديمقراطية بإطلاق صاروخين على قرية غربي البلاد
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أعلنت وزارة الدفاع الرواندية، اليوم الجمعة، أن قوات الكونغو الديمقراطية أطلقت صاروخين من عيار 122 ملم على قرية نيابيغوما الحدودية غربي البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الرواندية : "أطلقت قوات الكونغو الديمقراطية
صاروخين من عيار 122 ملم على رواندا من منطقة بوناغانا الكونغولية على قرية نيابيغوما الحدودية، مقاطعة موسانزي، في 10 حزيران/ يونيو 2022 الساعة 11:55 صباحا (بالتوقيت المحلي). لم تقع إصابات لكن الإطلاق أدى إلى الذعر بين السكان المحليين".
هذا وأعلن الجيش الكونغولي في 28 أيار/مايو اعتقال جنديين من القوات الرواندية في إقليم نورد كيفو شرقي الكونغو الديمقراطي
ة، الذين بحسب التحقيق، دخلوا الأراضي الكونغولية في 25 أيار/مايو بهدف شن هجوم على معسكر الجيش الكونغولي في رومانغابو على بعد أكثر من 20 كيلومترا من الحدود الرواندية.
وكان الجيش الرواندي قد أعلن في التاريخ نفسه أن متمردين من الكونغو الديمقراطية خطفوا اثنين من جنوده أثناء قيامهما بأعمال الدورية على الحدود الكونغولية، متهمة الحكومة الكونغولية بدعم المتمردين ومطالبة بالإفراج الفوري عنهما.
وفي 23 أيار/مايو، اتهمت رواندا القوات الكونغولية بقصف منطقة موسانزي الحدودية، ما أسفر عن جرح بعض المدنيين وإتلاف ممتلكاتهم.