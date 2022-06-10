https://arabic.sputniknews.com/20220610/روسيا-تدين-بشدة-الهجمات-الإسرائيلية-على-مطار-دمشق-الدولي-1063403313.html
روسيا تدين بشدة الغارة الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي وتطالب بوقف هذه "الممارسة الشريرة"
روسيا تدين بشدة الغارة الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي وتطالب بوقف هذه "الممارسة الشريرة"
أكدت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إدانة موسكو الشديدة للغارة التي نفذها الطيران الإسرائلي على مطار دمشق الدولي. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T16:06+0000
2022-06-10T16:06+0000
2022-06-10T16:54+0000
روسيا
العالم العربي
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي وتطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذا الفعل الوحشي.وأشارت الخارجية الروسية إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شن في 10 يونيو / حزيران غارة على أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن مطار دمشق الدولي كان هدفا للهجوم.وحذرت الخارجية الروسية من أن مثل هذه التصرفات تخلق مخاطر جسيمة، مطالبة الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسات.أعلنت وزارة النقل السورية، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.كشف مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن تعليق رحلات الطيران المغادرة والقادمة إلى مطار دمشق الدولي جاء نتيجة العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على المهبط الرئيسي في المطار.وفي وقت سابق أعلنت وزارة النقل السورية تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.وأشارت الوزارة، إلى أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
https://arabic.sputniknews.com/20220610/تعليق-الرحلات-الجوية-عبر-مطار-دمشق-نتيجة-للعدوان-الإسرائيلي-على-المطار-فجر-اليوم-1063383151.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا تدين بشدة الغارة الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي وتطالب بوقف هذه "الممارسة الشريرة"
16:06 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 16:54 GMT 10.06.2022) تابعنا عبر
أكدت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إدانة موسكو الشديدة للغارة التي نفذها الطيران الإسرائلي على مطار دمشق الدولي.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي وتطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذا الفعل الوحشي.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شن في 10 يونيو / حزيران غارة على أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن مطار دمشق الدولي كان هدفا للهجوم.
"وفي هذا الصدد، علينا أن نؤكد مرة أخرى أن القصف الإسرائيلي المستمر على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي أمر غير مقبول على الإطلاق. ندين بشدة الهجوم الاستفزازي الذي ارتكبته إسرائيل على أهم هدف للبنية التحتية المدنية السورية"
وحذرت الخارجية الروسية من أن مثل هذه التصرفات تخلق مخاطر جسيمة، مطالبة الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسات.
"إن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي. نطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الشريرة"
أعلنت وزارة النقل السورية، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة
عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.
كشف مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن تعليق رحلات الطيران المغادرة والقادمة إلى مطار دمشق الدولي جاء نتيجة العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على المهبط الرئيسي في المطار.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة النقل السورية تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"
.