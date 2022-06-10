https://arabic.sputniknews.com/20220610/روسيا-توضح-أسباب-منع-اليابان-من-اصطياد-الأسماك-قرب-جزر-الكوريل-1063368446.html
روسيا توضح أسباب منع اليابان من اصطياد الأسماك قرب جزر الكوريل
روسيا توضح أسباب منع اليابان من اصطياد الأسماك قرب جزر الكوريل
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي والمبعوث الرئاسي للشرق الأقصى، يوري تروتنيف، أن بلاده ستحرم اليابان من فرصة صيد بعض أنواع الأسماك بسبب رفض طوكيو دفع ثمن الحصص. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T06:39+0000
2022-06-10T06:39+0000
2022-06-10T06:39+0000
روسيا
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وقال تروتنيف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد رفضت اليابان دفع ثمن حصص الصيد من جزر الكوريل، وبالتالي سيتم سحب هذا الحق منهم، لذلك يعاقبون أنفسهم ولا يحتاجون حتى إلى المساعدة".واعتبر تروتنيف أن السلطات لا ترى أي سبب للحد من تصدير الأسماك الروسية إلى اليابان، لكن الأخيرة هي التي تضع العوائق لنفسها.وعلقت روسيا تنفيذ الاتفاقية الحكومية الدولية لعام 1998 بشأن التعاون في مجال حصاد الموارد البحرية الحية إلى أن يفي الجانب الياباني بجميع الالتزامات المالية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن طوكيو "اتخذت خطا لتجميد المدفوعات المستحقة، مما آخر توقيع الوثيقة التنفيذية السنوية بشأن تقديم مساعدة فنية مجانية لمنطقة سخالين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا توضح أسباب منع اليابان من اصطياد الأسماك قرب جزر الكوريل
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي والمبعوث الرئاسي للشرق الأقصى، يوري تروتنيف، أن بلاده ستحرم اليابان من فرصة صيد بعض أنواع الأسماك بسبب رفض طوكيو دفع ثمن الحصص.
وقال تروتنيف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد رفضت اليابان دفع ثمن حصص الصيد من جزر الكوريل، وبالتالي سيتم سحب هذا الحق منهم، لذلك يعاقبون أنفسهم ولا يحتاجون حتى إلى المساعدة".
واعتبر تروتنيف أن السلطات لا ترى أي سبب للحد من تصدير الأسماك الروسية إلى اليابان، لكن الأخيرة هي التي تضع العوائق لنفسها.
وعلقت روسيا تنفيذ الاتفاقية الحكومية الدولية لعام 1998 بشأن التعاون في مجال حصاد الموارد البحرية الحية إلى أن يفي الجانب الياباني بجميع الالتزامات المالية.
وقالت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن طوكيو "اتخذت خطا لتجميد المدفوعات المستحقة، مما آخر توقيع الوثيقة التنفيذية السنوية بشأن تقديم مساعدة فنية مجانية لمنطقة سخالين".