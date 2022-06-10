https://arabic.sputniknews.com/20220610/ريابكوف-يبحث-مع-السفير-الأميركي-مسائل-جدول-الأعمال-الثنائي---1063405718.html
ريابكوف يبحث مع السفير الأميركي مسائل جدول الأعمال الثنائي
ريابكوف يبحث مع السفير الأميركي مسائل جدول الأعمال الثنائي
بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، مع السفير الأميركي، جون سوليفان، اليوم الجمعة، المسائل المطروحة على جدول الأعمال الثنائي. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T16:57+0000
2022-06-10T16:57+0000
2022-06-10T16:57+0000
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، على موقعها الإلكتروني: "في 10 يونيو/حزيران، التقى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، مع السفير الأميركي لدى موسكو، جون سوليفان. وناقش الطرفان عدداً من المسائل المطروحة على جدول الأعمال الثنائي".وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين المنصرم، أن الولايات المتحدة ترغب بالحفاظ على قنوات اتصال مع روسيا، خاصة في ظل التوتر المتزايد في العلاقات بين البلدين.وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، توترا بلغ ذروته منذ إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس في أوكرانيا.وتقدم الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها من الدول الغربية، الأسلحة إلى أوكرانيا بزعم مساندتها في التصدي للقوات المسلحة الروسية، وهو ما تعتبره موسكو، محاولة من الغرب بقيادة واشنطن لإطالة أمد الحرب وزيادة تكلفتها.كما قادت الولايات المتحدة حملة عدائية ضد موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، من أجل ثني القيادة الروسية عن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للإبادة على مدار السنوات الماضية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/روسيا-تدين-بشدة-الهجمات-الإسرائيلية-على-مطار-دمشق-الدولي-1063403313.html
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روسيا, العالم
ريابكوف يبحث مع السفير الأميركي مسائل جدول الأعمال الثنائي
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، مع السفير الأميركي، جون سوليفان، اليوم الجمعة، المسائل المطروحة على جدول الأعمال الثنائي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، على موقعها الإلكتروني: "في 10 يونيو/حزيران، التقى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، مع السفير الأميركي لدى موسكو، جون سوليفان. وناقش الطرفان عدداً من المسائل المطروحة على جدول الأعمال الثنائي".
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين المنصرم، أن الولايات المتحدة ترغب بالحفاظ على قنوات اتصال مع روسيا، خاصة في ظل التوتر المتزايد في العلاقات بين البلدين.
وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، توترا بلغ ذروته منذ إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس في أوكرانيا.
وتقدم الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها من الدول الغربية، الأسلحة إلى أوكرانيا بزعم مساندتها في التصدي للقوات المسلحة الروسية، وهو ما تعتبره موسكو، محاولة من الغرب بقيادة واشنطن لإطالة أمد الحرب وزيادة تكلفتها.
كما قادت الولايات المتحدة حملة عدائية ضد موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، من أجل ثني القيادة الروسية عن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للإبادة على مدار السنوات الماضية من قبل نظام كييف.