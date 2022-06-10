عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220610/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-قبرص-1063368215.html
زلزال بقوة 5 درجات يضرب قبرص
زلزال بقوة 5 درجات يضرب قبرص
تعرضت جزيرة قبرص، اليوم الجمعة، لهزة أرضية قوية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T06:38+0000
2022-06-10T06:38+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101425/36/1014253601_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_4717b0cc696cba81c812f3b40ae4d489.jpg
وحسب وكالة "عمون"، سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم، زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، في جزيرة قبرص.وذكر المرصد في بيان أن الزلزال وقع عند الساعة 4:40 صباحا.كما أشار إلى أن موقع الزلزال كان على بعد 15 كم شرق نيقوسيا في البحر الأبيض المتوسط وعلى عمق 45 كم.
https://arabic.sputniknews.com/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101425/36/1014253601_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_24f111214ea857f47f08b2c281be5319.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن

زلزال بقوة 5 درجات يضرب قبرص

06:38 GMT 10.06.2022
© Sputnik . Boris Babanovقبرص
قبرص - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Boris Babanov
تابعنا عبرTelegram
تعرضت جزيرة قبرص، اليوم الجمعة، لهزة أرضية قوية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.
وحسب وكالة "عمون"، سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم، زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، في جزيرة قبرص.
زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2017
متى وأين سيحدث الزلزال الأقوى في هذا القرن
2 مايو 2017, 15:59 GMT
وذكر المرصد في بيان أن الزلزال وقع عند الساعة 4:40 صباحا.

وأوضح أن مركز الزلزال يبعد عن الحدود الأردنية نحو 370 كم.

كما أشار إلى أن موقع الزلزال كان على بعد 15 كم شرق نيقوسيا في البحر الأبيض المتوسط وعلى عمق 45 كم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала