https://arabic.sputniknews.com/20220610/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-قبرص-1063368215.html
زلزال بقوة 5 درجات يضرب قبرص
زلزال بقوة 5 درجات يضرب قبرص
تعرضت جزيرة قبرص، اليوم الجمعة، لهزة أرضية قوية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T06:38+0000
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وحسب وكالة "عمون"، سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم، زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، في جزيرة قبرص.وذكر المرصد في بيان أن الزلزال وقع عند الساعة 4:40 صباحا.كما أشار إلى أن موقع الزلزال كان على بعد 15 كم شرق نيقوسيا في البحر الأبيض المتوسط وعلى عمق 45 كم.
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زلزال بقوة 5 درجات يضرب قبرص
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تعرضت جزيرة قبرص، اليوم الجمعة، لهزة أرضية قوية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.
وحسب وكالة "عمون"
، سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم، زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، في جزيرة قبرص.
وذكر المرصد في بيان أن الزلزال وقع عند الساعة 4:40 صباحا.
وأوضح أن مركز الزلزال يبعد عن الحدود الأردنية نحو 370 كم.
كما أشار إلى أن موقع الزلزال كان على بعد 15 كم شرق نيقوسيا في البحر الأبيض المتوسط وعلى عمق 45 كم.