https://arabic.sputniknews.com/20220610/سفير-لوغانسك-في-موسكو-عناصر-الجيش-الأوكراني-في-مصنع-آزوت-يريدون-التفاوض-للاستسلام-1063398315.html
سفير لوغانسك في موسكو: عناصر الجيش الأوكراني في مصنع آزوت يريدون التفاوض للاستسلام
سفير لوغانسك في موسكو: عناصر الجيش الأوكراني في مصنع آزوت يريدون التفاوض للاستسلام
كشف سفير جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة في روسيا، روديون ميروشنيك، اليوم الجمعة أن المسلحين الأوكران المحتجزين في مصنع "آزوت" بمنطقة سيفيرودونتسك يبحثون عن... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T13:49+0000
2022-06-10T13:49+0000
2022-06-10T13:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "لم يعد بإمكان مجموعة صغيرة من التشكيلات الأوكرانية في مصنع آزوت الكيميائي البقاء هناك".وأضاف قائلا: "تم قطع جميع طرق الانسحاب بالنسبة لهم ويحاولون التواصل بجميع الطرق حتى بدون شروط ويفكرون أيضا بإلقاء السلاح". ووفقا له، قد يكون هناك مدنيون في ملاجئ المصنع وعددهم الدقيق غير معروف. وقال السفير: "إن بعضهم يجد فرصة للاتصال بأقاربهم، مؤكدين أنهم على قيد الحياة وأنهم يواصلون الاختباء في الملاجئ".واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سفير لوغانسك في موسكو: عناصر الجيش الأوكراني في مصنع آزوت يريدون التفاوض للاستسلام
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كشف سفير جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة في روسيا، روديون ميروشنيك، اليوم الجمعة أن المسلحين الأوكران المحتجزين في مصنع "آزوت" بمنطقة سيفيرودونتسك يبحثون عن اتصالات لإجراء المفاوضات.
وقال ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "لم يعد بإمكان مجموعة صغيرة من التشكيلات الأوكرانية في مصنع آزوت الكيميائي البقاء هناك".
وأضاف قائلا: "تم قطع جميع طرق الانسحاب بالنسبة لهم ويحاولون التواصل بجميع الطرق حتى بدون شروط ويفكرون أيضا بإلقاء السلاح".
ووفقا له، قد يكون هناك مدنيون في ملاجئ المصنع وعددهم الدقيق غير معروف.
وقال السفير: "إن بعضهم يجد فرصة للاتصال بأقاربهم، مؤكدين أنهم على قيد الحياة وأنهم يواصلون الاختباء في الملاجئ".
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة
المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.