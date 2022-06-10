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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/سفير-لوغانسك-في-موسكو-عناصر-الجيش-الأوكراني-في-مصنع-آزوت-يريدون-التفاوض-للاستسلام-1063398315.html
سفير لوغانسك في موسكو: عناصر الجيش الأوكراني في مصنع آزوت يريدون التفاوض للاستسلام
سفير لوغانسك في موسكو: عناصر الجيش الأوكراني في مصنع آزوت يريدون التفاوض للاستسلام
كشف سفير جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة في روسيا، روديون ميروشنيك، اليوم الجمعة أن المسلحين الأوكران المحتجزين في مصنع "آزوت" بمنطقة سيفيرودونتسك يبحثون عن... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T13:49+0000
2022-06-10T13:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "لم يعد بإمكان مجموعة صغيرة من التشكيلات الأوكرانية في مصنع آزوت الكيميائي البقاء هناك".وأضاف قائلا: "تم قطع جميع طرق الانسحاب بالنسبة لهم ويحاولون التواصل بجميع الطرق حتى بدون شروط ويفكرون أيضا بإلقاء السلاح". ووفقا له، قد يكون هناك مدنيون في ملاجئ المصنع وعددهم الدقيق غير معروف. وقال السفير: "إن بعضهم يجد فرصة للاتصال بأقاربهم، مؤكدين أنهم على قيد الحياة وأنهم يواصلون الاختباء في الملاجئ".واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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العالم

سفير لوغانسك في موسكو: عناصر الجيش الأوكراني في مصنع آزوت يريدون التفاوض للاستسلام

13:49 GMT 10.06.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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كشف سفير جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة في روسيا، روديون ميروشنيك، اليوم الجمعة أن المسلحين الأوكران المحتجزين في مصنع "آزوت" بمنطقة سيفيرودونتسك يبحثون عن اتصالات لإجراء المفاوضات.
وقال ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "لم يعد بإمكان مجموعة صغيرة من التشكيلات الأوكرانية في مصنع آزوت الكيميائي البقاء هناك".
وأضاف قائلا: "تم قطع جميع طرق الانسحاب بالنسبة لهم ويحاولون التواصل بجميع الطرق حتى بدون شروط ويفكرون أيضا بإلقاء السلاح".
ووفقا له، قد يكون هناك مدنيون في ملاجئ المصنع وعددهم الدقيق غير معروف.
وقال السفير: "إن بعضهم يجد فرصة للاتصال بأقاربهم، مؤكدين أنهم على قيد الحياة وأنهم يواصلون الاختباء في الملاجئ".
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:32 GMT
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