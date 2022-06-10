سياسي لبنان: بنبرة هادئة ومرعبة أرسى نصرالله معادلة "ممنوع علينا يعني ممنوع عليكم"

" تحدث السيد نصرالله بنبرة هادئة لكنها مرعبة مليئة بالقوة، وبكلمات مختصرة وبجمل بسيطة أطاحت بكل الخطوط المرسومة، سواء الـ23 أو الـ29، ألغتها وانتقلنا إلى مرحلة جديدة، رسم فيها خارطة طريق ومعادلة ذهبية قوامها طالما ممنوع علينا يعني ممنوع عليكم، أي أننا دخلنا معادلة تتعدى موضوع الغاز في لبنان، لتكسر أحادية التحكم بمصائر الشعوب".

وأشار البدوي إلى أن كلام نصرالله أعطى لبنان الرسمي دفعا جديدا وقويا في أي مفاوضات قادمة، وبأن يكون لبنان موقفه حاسم ومحمي بقرار من الجيش والشعب والمقاومة".