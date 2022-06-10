https://arabic.sputniknews.com/20220610/سياسي-لبنان-بنبرة-هادئة-ومرعبة-أرسى-نصرالله-معادلة-ممنوع-علينا-يعني-ممنوع-عليكم--1063391173.html
سياسي لبنان: بنبرة هادئة ومرعبة أرسى نصرالله معادلة "ممنوع علينا يعني ممنوع عليكم"
سياسي لبنان: بنبرة هادئة ومرعبة أرسى نصرالله معادلة "ممنوع علينا يعني ممنوع عليكم"
وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في كلمة متلفزة، يوم أمس الخميس، إرسال إسرائيل سفينة لاستخراج وتخزين الغاز من حقل "كاريش"، بـ"الاعتداء على... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:30+0000
2022-06-10T12:30+0000
2022-06-10T12:30+0000
راديو
نافذة على لبنان
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سياسي لبنان: بنبرة هادئة ومرعبة أرسى نصرالله معادلة ممنوع علينا يعني ممنوع عليكم
سياسي لبنان: بنبرة هادئة ومرعبة أرسى نصرالله معادلة ممنوع علينا يعني ممنوع عليكم
وأضاف نصرالله أن "ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول لقضية وطنية كبرى لتأمين ثروة هائلة للشعب اللبناني".يقول المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
سياسي لبنان: بنبرة هادئة ومرعبة أرسى نصرالله معادلة "ممنوع علينا يعني ممنوع عليكم"
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وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في كلمة متلفزة، يوم أمس الخميس، إرسال إسرائيل سفينة لاستخراج وتخزين الغاز من حقل "كاريش"، بـ"الاعتداء على لبنان".
وأضاف نصرالله أن "ملف الحدود البحرية يجب أن يتحول لقضية وطنية كبرى لتأمين ثروة هائلة للشعب اللبناني".
يقول المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" تحدث السيد نصرالله بنبرة هادئة لكنها مرعبة مليئة بالقوة، وبكلمات مختصرة وبجمل بسيطة أطاحت بكل الخطوط المرسومة، سواء الـ23 أو الـ29، ألغتها وانتقلنا إلى مرحلة جديدة، رسم فيها خارطة طريق ومعادلة ذهبية قوامها طالما ممنوع علينا يعني ممنوع عليكم، أي أننا دخلنا معادلة تتعدى موضوع الغاز في لبنان، لتكسر أحادية التحكم بمصائر الشعوب".
وأشار البدوي إلى أن كلام نصرالله أعطى لبنان الرسمي دفعا جديدا وقويا في أي مفاوضات قادمة، وبأن يكون لبنان موقفه حاسم ومحمي بقرار من الجيش والشعب والمقاومة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..