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شيلا الرويلي أول امرأة سعودية في مجلس إدارة البنك المركزي السعودي
شيلا الرويلي أول امرأة سعودية في مجلس إدارة البنك المركزي السعودي
أعلن البنك المركزي السعودي عن تعيين شيلا الرويلي في مجلس إدارة البنك المركزي للمملكة كأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T07:44+0000
2022-06-10T07:44+0000
العالم العربي
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وبحسب قناة "العربية"، وافق الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، على تعيين موظفين غير حكوميين أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي للمملكة. ودخلت عضوية المجلس، شيلا الرويلي مع أربعة أشخاص آخرين.وأشارت القناة إلى أن الرويلي بدأت مسيرتها المهنية مع شركة "أرامكو" السعودية في العام 1998.وسبق أن تولت عدة مناصب في أرامكو منها مديرة إدارة التحليل العالمي في الفترة من 2018 إلى 2019، وسبق أن عملت كمديرة لإدارة المخاطر المالية في إدارة الخزانة بين 2016 و2017، وترأست قسم إدارة الاستثمار في إدارة الخزانة من 2008 إلى 2016، بحسب القناة.وفي لمحة عن السيرة الذاتية للرويلي ذكرت القناة: "حصلت شيلا الرويلي على البكالوريوس في هندسة العمارة الداخلية من جامعة الملك فيصل عام 1987، وماجستير في الإدارة المالية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1997، وماجستير في إدارة الأعمال من ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة عام 2018".
https://arabic.sputniknews.com/20220504/السعودية-البنك-المركزي-يرفع-أسعار-الفائدة-05-1061856066.html
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العالم العربي

شيلا الرويلي أول امرأة سعودية في مجلس إدارة البنك المركزي السعودي

07:44 GMT 10.06.2022
© AP Photo / Nariman El-Moftyمدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018
مدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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أعلن البنك المركزي السعودي عن تعيين شيلا الرويلي في مجلس إدارة البنك المركزي للمملكة كأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.
وبحسب قناة "العربية"، وافق الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، على تعيين موظفين غير حكوميين أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي للمملكة. ودخلت عضوية المجلس، شيلا الرويلي مع أربعة أشخاص آخرين.
وأشارت القناة إلى أن الرويلي بدأت مسيرتها المهنية مع شركة "أرامكو" السعودية في العام 1998.
وسبق أن تولت عدة مناصب في أرامكو منها مديرة إدارة التحليل العالمي في الفترة من 2018 إلى 2019، وسبق أن عملت كمديرة لإدارة المخاطر المالية في إدارة الخزانة بين 2016 و2017، وترأست قسم إدارة الاستثمار في إدارة الخزانة من 2008 إلى 2016، بحسب القناة.
وفي لمحة عن السيرة الذاتية للرويلي ذكرت القناة: "حصلت شيلا الرويلي على البكالوريوس في هندسة العمارة الداخلية من جامعة الملك فيصل عام 1987، وماجستير في الإدارة المالية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1997، وماجستير في إدارة الأعمال من ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة عام 2018".
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