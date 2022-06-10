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https://arabic.sputniknews.com/20220610/صحيفة-فرنسية-ماكرون-قد-يزور-أوكرانيا-الأسبوع-المقبل-لأول-مرة-منذ-الـ-24-من-فبراير-1063396134.html
صحيفة فرنسية: ماكرون قد يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل لأول مرة منذ الـ 24 من فبراير
صحيفة فرنسية: ماكرون قد يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل لأول مرة منذ الـ 24 من فبراير
قالت تقارير إعلامية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T13:26+0000
2022-06-10T13:26+0000
إيمانويل ماكرون
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فتحت عنوان: ماكرون في كييف الأسبوع المقبل؟ الرحلة التي يخطط لها الإليزيه.. نشرت صحيفة لو باريزيان، اليوم الجمعة نقلا عن مصادر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يقوم بأول زيارة رسمية له الأسبوع المقبل إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وبحسب الصحيفة الفرنسية، يعتزم الرئيس زيارة رومانيا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث من المتوقع أن يلتقي بالجنود الفرنسيين المنتشرين في المنطقة في إطار عمليات الناتو.وفي حين قالت الصحيفة، إن ماكرون قد يمدد هذه الرحلة الخارجية ويتوقف في أوكرانيا أيضًا، لم يؤكد قصر الإليزيه ولم ينف هذه التقارير.ومنذ ذلك الحين ذهب العديد من المسؤولين الغربيين لزيارة فلاديمير زيلينسكي، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.وفي الـ 4 من يونيو/ حزيران الجاري، صرح ماكرون لصحيفة Le Parisien أنه "لا يستبعد أي شيء" عندما سئل عن رحلة محتملة إلى أوكرانيا.وأجرى الرئيس الفرنسي عدة محادثات هاتفية مع نظرائه من كل من روسيا وأوكرانيا مع تطور الأزمة، لكنه لم يزر أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير، وهو اليوم الذي بدأت فيه العملية العسكرية الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/ماكرون-يؤكد-لزيلينسكي-استعداد-فرنسا-لتلبية-احتياجات-أوكرانيا-للأسلحة-الثقيلة-1063365686.html
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إيمانويل ماكرون

صحيفة فرنسية: ماكرون قد يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل لأول مرة منذ الـ 24 من فبراير

13:26 GMT 10.06.2022
© AFP 2022 / ludovic MARINماكرون مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
ماكرون مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / ludovic MARIN
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قالت تقارير إعلامية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
فتحت عنوان: ماكرون في كييف الأسبوع المقبل؟ الرحلة التي يخطط لها الإليزيه.. نشرت صحيفة لو باريزيان، اليوم الجمعة نقلا عن مصادر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يقوم بأول زيارة رسمية له الأسبوع المقبل إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ماكرون يؤكد لزيلينسكي استعداد فرنسا "لتلبية احتياجات" أوكرانيا للأسلحة الثقيلة
01:01 GMT
وبحسب الصحيفة الفرنسية، يعتزم الرئيس زيارة رومانيا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث من المتوقع أن يلتقي بالجنود الفرنسيين المنتشرين في المنطقة في إطار عمليات الناتو.
وفي حين قالت الصحيفة، إن ماكرون قد يمدد هذه الرحلة الخارجية ويتوقف في أوكرانيا أيضًا، لم يؤكد قصر الإليزيه ولم ينف هذه التقارير.

يشار إلى أن آخر رحلة قام بها إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الأوكرانية، كانت في الـ8 من فبراير، وذلك قبل بدء العملية العسكرية الروسية.

ومنذ ذلك الحين ذهب العديد من المسؤولين الغربيين لزيارة فلاديمير زيلينسكي، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.
وفي الـ 4 من يونيو/ حزيران الجاري، صرح ماكرون لصحيفة Le Parisien أنه "لا يستبعد أي شيء" عندما سئل عن رحلة محتملة إلى أوكرانيا.

وقد لعب ماكرون دورًا نشطًا في المحادثات حول الوضع حول أوكرانيا وزار كلاً من موسكو وكييف قبل وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية.

وأجرى الرئيس الفرنسي عدة محادثات هاتفية مع نظرائه من كل من روسيا وأوكرانيا مع تطور الأزمة، لكنه لم يزر أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير، وهو اليوم الذي بدأت فيه العملية العسكرية الروسية.
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