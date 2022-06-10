صحيفة: هولندا والدنمارك تعارضان منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
© Sputnik . Алексей Витвицкий/
كشفت صحيفة أمريكية، يوم أمس الخميس، أن هولندا والدنمارك تعارضان منح أوكرانيا صفة المرشح للعضوية في الاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة "بلومبرغ" رسالة دبلوماسية دنماركية، جاء فيها أن أوكرانيا لا تتوافق إلى حد كاف مع المعايير المتعلقة باستقرار المؤسسات التي تضمن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحماية الأقليات.
ويشار في الوثيقة إلى أنه على أوكرانيا أن تحسن "التشريعات والمؤسسات" لتحقيق التقدم في مختلف المجالات.
وبحسب "بلومبرغ"، فإن ألمانيا تقترح منح أوكرانيا صفة مرشح مشروطة.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر تقريرا أيد فيه منح أوكرانيا صفة المرشح للعضوية في الاتحاد الأوروبي.
ويشار في الوثيقة إلى أنه على أوكرانيا أن تحسن "التشريعات والمؤسسات" لتحقيق التقدم في مختلف المجالات.
وبحسب "بلومبرغ"، فإن ألمانيا تقترح منح أوكرانيا صفة مرشح مشروطة.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر تقريرا أيد فيه منح أوكرانيا صفة المرشح للعضوية في الاتحاد الأوروبي.