عشرات الآف يشاركون في مسيرة "المثليين" بتل أبيب.. فيديو وصور
10:55 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 11:20 GMT 10.06.2022)
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
© AP Photo / Gene J. Puskar
انطلقت، اليوم الجمعة، مسيرة "المثليين" السنوية في مدينة تل أبيب، بمشاركة عشرات الآلاف.
وأكدت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الجمعة، أنه قبل قليل انطلقت مسيرة "الفخر" للمثليين في مدينة تل أبيب، بداية من شارع روكاح شمالي المدينة، مع تأمين المسيرة من آلاف العناصر الشرطية الإسرائيلية، وإغلاق عدد كبير من الشوارع الرئيسة في المدينة.
מצעד הגאווה בתל אביב | אלפים צועדים לבמה המרכזית בפארק הירקון. לראשונה, משאית נוער, של איגי ובית דרור, משתתפת במצעד@SivanSisay pic.twitter.com/RLBAkUJux5— כאן חדשות (@kann_news) June 10, 2022
وتدخل مسيرة المثليين في تل أبيب عامها الـ 23 على التوالي، والذي يشارك فيه عشرات الآلاف من الإسرائيليين ومن السياح من خارجها من أرجاء العالم، كما أنه شاركت في المسيرة، اليوم، وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي.
"לא נוותר על החופש": מצעד הגאווה ה-23 בת"א יצא לדרך— חדשות 13 (@newsisrael13) June 10, 2022
לכל הפרטים - https://t.co/S8cpOUEDeQ@liorvero
צילום: גיא יחיאלי, עיריית תל אביב-יפו pic.twitter.com/18l5h0FZ8H
وقالت الوزيرة الإسرائيلية لدى وصولها إلى مقر انطلاق المسيرة: "لن نتنازل عن حرية الاختيار وحرية الحب في إسرائيل، ونحن سعداء هنا، وفخورون جدا".
המשטרה: בשעה זו כוחות גדולים של משטרת ישראל פועלים לשמירה על הביטחון...https://t.co/2oDvuSaz6e pic.twitter.com/twmaM6RbNN— 🇮🇱💙 MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) June 10, 2022
ويذكر أنه في الثاني من الشهر الجاري، انطلقت "مسيرة الفخر" العشرين للمثليين في إسرائيل في شوارع مدينة القدس المحتلة، بمشاركة نحو 7000 شخصا، بمشاركة واسعة من مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الكنيست، ميكي ليفي.
מצעד הגאווה בתל אביב: שוטרים רבים נפרסו בעיר, רחובות נחסמו לתנועה | כל הפרטיםhttps://t.co/7bNq7AVyuM pic.twitter.com/KHMrHecMou— 🇮🇱💙 MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) June 10, 2022
وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن ليفي سيلقي كلمة في مسيرة للمثليين في القدس، ليكون بذلك رئيس الكنيست الأول الذي يشارك في مثل هذا الحدث.
وبدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن الآلاف من عناصرها سينتشرون لتأمين المسيرة في مناطق التجمع والشوارع القريبة.
יו"ר הכנסת ישתתף לראשונה במצעד הגאווה בירושלים: "מגיע להם שוויון מלא" pic.twitter.com/Rl2QEVZECN— ynet עדכוני (@ynetalerts) June 2, 2022
ويعارض معظم المتدينون اليهود في إسرائيل والقدس بشكل خاص إقامة المسيرة. وفي عام 2015 قتلت إسرائيلية وأصيب 6 آخرين في هجوم بسكين نفذه يهودي متشدد ضد المشاركين في مسيرة المثليين.