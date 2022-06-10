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عشرات الآف يشاركون في مسيرة "المثليين" بتل أبيب.. فيديو وصور

عشرات الآف يشاركون في مسيرة "المثليين" بتل أبيب.. فيديو وصور

انطلقت، اليوم الجمعة، مسيرة "المثليين" السنوية في مدينة تل أبيب، بمشاركة عشرات الآلاف. 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T10:55+0000

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وأكدت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الجمعة، أنه قبل قليل انطلقت مسيرة "الفخر" للمثليين في مدينة تل أبيب، بداية من شارع روكاح شمالي المدينة، مع تأمين المسيرة من آلاف العناصر الشرطية الإسرائيلية، وإغلاق عدد كبير من الشوارع الرئيسة في المدينة.وتدخل مسيرة المثليين في تل أبيب عامها الـ 23 على التوالي، والذي يشارك فيه عشرات الآلاف من الإسرائيليين ومن السياح من خارجها من أرجاء العالم، كما أنه شاركت في المسيرة، اليوم، وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي.وقالت الوزيرة الإسرائيلية لدى وصولها إلى مقر انطلاق المسيرة: "لن نتنازل عن حرية الاختيار وحرية الحب في إسرائيل، ونحن سعداء هنا، وفخورون جدا".ويذكر أنه في الثاني من الشهر الجاري، انطلقت "مسيرة الفخر" العشرين للمثليين في إسرائيل في شوارع مدينة القدس المحتلة، بمشاركة نحو 7000 شخصا، بمشاركة واسعة من مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الكنيست، ميكي ليفي.وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن ليفي سيلقي كلمة في مسيرة للمثليين في القدس، ليكون بذلك رئيس الكنيست الأول الذي يشارك في مثل هذا الحدث.وبدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن الآلاف من عناصرها سينتشرون لتأمين المسيرة في مناطق التجمع والشوارع القريبة.ويعارض معظم المتدينون اليهود في إسرائيل والقدس بشكل خاص إقامة المسيرة. وفي عام 2015 قتلت إسرائيلية وأصيب 6 آخرين في هجوم بسكين نفذه يهودي متشدد ضد المشاركين في مسيرة المثليين.

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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم