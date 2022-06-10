https://arabic.sputniknews.com/20220610/غادة-رجب-تكشف-سبب-غيابها-عن-الفن-خلال-الفترة-الأخيرة-فيديو-1063385298.html
غادة رجب تكشف سبب غيابها عن الفن خلال الفترة الأخيرة... فيديو
غادة رجب تكشف سبب غيابها عن الفن خلال الفترة الأخيرة... فيديو
كشفت المطربة المصرية، غادة رجب، مساء أمس الخميس، سبب غيابها خلال الفترة الأخيرة عن الفن. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T11:06+0000
2022-06-10T11:06+0000
2022-06-10T11:06+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وأعلنت غادة رجب، خلال ظهورها عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن سبب غيابها كان ابنتها الصغيرة.وقالت غادة رجب: "الأمومة مسcولية كبيرة، وليلى بنتي واخدة كل وقتي وده حقها".وتابعت: "أنا عندي أغاني كثيرة جديدة هتنزل الفترة اللي جاية، وفيه حفلات بتتعرض عليا، بعمل الحاجات اللي على مزاجي".وأضافت المطربة المصرية، قائلة: "مجهودي ووقتي وصحتي وكل حاجة بنتي أولى بيها لأنها صغيرة، عندها سنة ونص، وتحتاج رعاية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر
غادة رجب تكشف سبب غيابها عن الفن خلال الفترة الأخيرة... فيديو
تابعنا عبر
كشفت المطربة المصرية، غادة رجب، مساء أمس الخميس، سبب غيابها خلال الفترة الأخيرة عن الفن.
وأعلنت غادة رجب، خلال ظهورها عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن سبب غيابها كان ابنتها الصغيرة.
وقالت غادة رجب: "الأمومة مسcولية كبيرة، وليلى بنتي واخدة كل وقتي وده حقها".
وتابعت: "أنا عندي أغاني كثيرة جديدة هتنزل الفترة اللي جاية، وفيه حفلات بتتعرض عليا، بعمل الحاجات اللي على مزاجي".
وأضافت المطربة المصرية، قائلة: "مجهودي ووقتي وصحتي وكل حاجة بنتي أولى بيها لأنها صغيرة، عندها سنة ونص، وتحتاج رعاية".