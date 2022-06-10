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فتى فلسطيني يتسلل داخل قاعدة بحرية إسرائيلية.. اختراق أمني خطير
فتى فلسطيني يتسلل داخل قاعدة بحرية إسرائيلية.. اختراق أمني خطير
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن نجاح فتى فلسطيني في اختراق واحدة من أكبر القواعد العسكرية البحرية الإسرائيلية. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T09:00+0000
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وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما، نجح في اختراق قاعدة سلاح البحرية الإسرائيلية في مدينة حيفا.وأكدت الصحيفة أن الفتى الفلسطيني تسلل إلى داخل القاعدة البحرية في مدينة حيفا على البحر المتوسط، في واقعة أمنية خطيرة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سجل حالة من الفشل الأمني، مجددا.ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، إلى أن الفتى الفلسطيني الذي تمكن من اختراق المنظومة الأمنية الإسرائيلي من سكان مناطق السلطة الفلسطينية وقد تجاوز الحدود وتوجه إلى مدينة حيفا، لينجح في التسلل لقاعدة عسكرية بحرية.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

فتى فلسطيني يتسلل داخل قاعدة بحرية إسرائيلية.. اختراق أمني خطير

09:00 GMT 10.06.2022
© Twitter.comالبحرية الإسرائيلية
البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Twitter.com
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كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن نجاح فتى فلسطيني في اختراق واحدة من أكبر القواعد العسكرية البحرية الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما، نجح في اختراق قاعدة سلاح البحرية الإسرائيلية في مدينة حيفا.
وأكدت الصحيفة أن الفتى الفلسطيني تسلل إلى داخل القاعدة البحرية في مدينة حيفا على البحر المتوسط، في واقعة أمنية خطيرة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سجل حالة من الفشل الأمني، مجددا.
ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، إلى أن الفتى الفلسطيني الذي تمكن من اختراق المنظومة الأمنية الإسرائيلي من سكان مناطق السلطة الفلسطينية وقد تجاوز الحدود وتوجه إلى مدينة حيفا، لينجح في التسلل لقاعدة عسكرية بحرية.
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