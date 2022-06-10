https://arabic.sputniknews.com/20220610/فرقة-أمريكية-موسيقية-تلغي-حفلين-لها-في-إسرائيل-تضامنا-مع-الفلسطينيين-1063398029.html
فرقة أمريكية موسيقية تلغي حفلين لها في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين
فرقة أمريكية موسيقية تلغي حفلين لها في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين
أعلنت الفرقة الموسيقية الأمريكية المعروفة "بيغ ثيف" Big Thief عن إلغاء حفلين لها في إسرائيل، تضامنا مع الفلسطينيين. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T13:44+0000
2022-06-10T13:44+0000
2022-06-10T13:44+0000
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ونشرت الفرقة الأمريكية بيانا على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أمس الخميس، أكدت من خلالها إلغاء حفليها في تل أبيب، استجابة لدعوات "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل PACBI".وكانت "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل PACBI" قد طالبت الفرقة الأمريكية Big Thief قبل عدة أيام بالعدول عن قرار إقامة حفلها في مدينة تل أبيب، حتى لا توظف فنها من أجل تلميع الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.وقالت الفرقة الأمريكية: "نعارض الاحتلال غير الشرعي والقمع المنهجي بحق الشعب الفلسطيني، ونؤمن بحق الفلسطينيين كلهم في الحرية والسيادة الكاملة".وأكدت الفرقة الأمريكية المتخصصة في موسيقى الروك أنه سبق ووافقت على إقامة الحفلات في إسرائيل، بدعوى أن الموسيقى يمكن أن تكون علاجا، لكنها أوضحت بعد عدولها عن قرارها، الآن، أن العزف في إسرائيل لن يساعد الشعب الفلسطيني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, موسيقى الروك
فرقة أمريكية موسيقية تلغي حفلين لها في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين
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أعلنت الفرقة الموسيقية الأمريكية المعروفة "بيغ ثيف" Big Thief عن إلغاء حفلين لها في إسرائيل، تضامنا مع الفلسطينيين.
ونشرت الفرقة الأمريكية بيانا على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أمس الخميس، أكدت من خلالها إلغاء حفليها في تل أبيب
، استجابة لدعوات "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل PACBI".
وكانت "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل PACBI" قد طالبت الفرقة الأمريكية Big Thief قبل عدة أيام بالعدول عن قرار إقامة حفلها في مدينة تل أبيب، حتى لا توظف فنها من أجل تلميع الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.
وقالت الفرقة الأمريكية: "نعارض الاحتلال غير الشرعي والقمع المنهجي بحق الشعب الفلسطيني
، ونؤمن بحق الفلسطينيين كلهم في الحرية والسيادة الكاملة".
وأكدت الفرقة الأمريكية المتخصصة في موسيقى الروك أنه سبق ووافقت على إقامة الحفلات في إسرائيل، بدعوى أن الموسيقى يمكن أن تكون علاجا، لكنها أوضحت بعد عدولها عن قرارها، الآن، أن العزف في إسرائيل لن يساعد الشعب الفلسطيني.