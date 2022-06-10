https://arabic.sputniknews.com/20220610/فنلندا-تخطط-لإقامة-حواجز-على-الحدود-مع-روسيا-1063367639.html
فنلندا تخطط لإقامة حواجز على الحدود مع روسيا
فنلندا تخطط لإقامة حواجز على الحدود مع روسيا
أعنلت وزارة الداخلية الفنلندية عن خطط لتعزيز حدود البلاد بسبب "التهديدات الأمنية المختلفة" وخطر استخدام الهجرة كأداة سياسية، على حد تعبيرها. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T06:25+0000
2022-06-10T06:25+0000
2022-06-10T06:25+0000
روسيا
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نشرت وزارة الداخلية الفنلندية التعديلات على قانون دائرة الحدود المخطط إقرارها، والتي ينبغي أن تزيد من استعداد البلاد لإقامة حواجز حدودية من المفترض أن تكون شرق البلاد، وفقا لبيان نشر على موقع الوزارة.ومن المقرر إدخال أحكام إضافية في التشريعات التي تنظم بناء الأسوار والحواجز الأخرى، من شأنها زيادة الاستعداد "لمختلف التهديدات لأمن الحدود".وقالت وزيرة الداخلية كريستا ميكونن: "في وقت لاحق، ستقرر الحكومة تفاصيل مشروع إقامة الحواجز الحدودية على الأجزاء الحرجة من الحدود الشرقية بناء على تقرير دائرة الحدود الفنلندية".في الوقت نفسه، أشارت إلى أن الوضع على الحدود الفنلندية هادئ الآن، لكن الاستعدادات جارية "لأعمال شغب مختلفة".أشارت ميكونين إلى أنه في الربيع، تلقت خدمة الحدود في البلاد تمويلا إضافيا للمراقبة الفنية، كما تمت زيادة عدد حرس الحدود، وتم شراء طائرات استطلاع جديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/بلومبرغ-الحدود-الفنلندية-الروسية-يمكن-أن-تصبح-كابوسا-استراتيجيا-لحلف-الناتو-1062909771.html
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روسيا
فنلندا تخطط لإقامة حواجز على الحدود مع روسيا
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أعنلت وزارة الداخلية الفنلندية عن خطط لتعزيز حدود البلاد بسبب "التهديدات الأمنية المختلفة" وخطر استخدام الهجرة كأداة سياسية، على حد تعبيرها.
نشرت وزارة الداخلية الفنلندية التعديلات على قانون دائرة الحدود المخطط إقرارها، والتي ينبغي أن تزيد من استعداد البلاد لإقامة حواجز حدودية من المفترض أن تكون شرق البلاد، وفقا لبيان نشر على موقع الوزارة
.
ومن المقرر إدخال أحكام إضافية في التشريعات التي تنظم بناء الأسوار والحواجز الأخرى، من شأنها زيادة الاستعداد "لمختلف التهديدات لأمن الحدود".
وقالت وزيرة الداخلية كريستا ميكونن: "في وقت لاحق، ستقرر الحكومة تفاصيل مشروع إقامة الحواجز الحدودية على الأجزاء الحرجة من الحدود الشرقية بناء على تقرير دائرة الحدود الفنلندية".
في الوقت نفسه، أشارت إلى أن الوضع على الحدود الفنلندية هادئ الآن، لكن الاستعدادات جارية "لأعمال شغب مختلفة".
أشارت ميكونين إلى أنه في الربيع، تلقت خدمة الحدود في البلاد تمويلا إضافيا للمراقبة الفنية، كما تمت زيادة عدد حرس الحدود، وتم شراء طائرات استطلاع جديدة.