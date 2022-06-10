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قناة عبرية تكشف أعراض فيروس كورونا الجديد
قناة عبرية تكشف أعراض فيروس كورونا الجديد
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، طبيعة الأعراض الجديدة للمصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19". 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T09:21+0000
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وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن المصابين الجدد بفيروس كورونا الجديد يشعرون بتعب شديد أصعب من الانفلونزا، وبسعال مستمر وتعب يستمر عدة أيام.وأكدت القناة أن المصابين بكورونا الجديد، وهو BA5 في زيادة كبيرة في إسرائيل، ويعانون من أعراض أكثر وأشد من طفرة "أوميكرون"، حيث يستمرون في حالة التعب تلك عدة أيام متواصلة.وأشارت إلى أنه ما بين 50-45 مريض جديد يصلون إلى المستشفيات في جميع أنحاء إسرائيل، مقارنة بحوالي 30 حالة مرضية فقط في الأسبوع الماضي.وكانت دراسة إسرائيلية جديدة قد توصلت إلى أن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضد الإصابة بالسلالات الفرعية الجديدة BA4 وBA5، أقل حتى من فعاليتها في مواجهة "أوميكرون".الدراسة أجرتها مستشفى شيبا والمختبر المركزي للفيروسات بوزارة الصحة الإسرائيلية، وهو ما ذكرته القناة العبرية نفسها في تقرير لها يوم الأربعاء الماضي.قال مصدر رفيع في وزارة الصحة الإسرائيلية للقناة، إن هذا يعني أن هناك مخاوف من أن يكون هناك مصابون ممن تعافوا من أوميكرون وتعرضوا لإعادة العدوى بالسلالات الفرعية الجديدة.يشار إلى أن شركة موديرنا كانت قد أعلنت عن نتائج أولية جيدة في تطوير لقاح مضاد للمتحورات الجديدة.
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أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أخبار العالم الآن

قناة عبرية تكشف أعراض فيروس كورونا الجديد

09:21 GMT 10.06.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZفيروس "كورونا" في إسرائيل
فيروس كورونا في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، طبيعة الأعراض الجديدة للمصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".
وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن المصابين الجدد بفيروس كورونا الجديد يشعرون بتعب شديد أصعب من الانفلونزا، وبسعال مستمر وتعب يستمر عدة أيام.
وأكدت القناة أن المصابين بكورونا الجديد، وهو BA5 في زيادة كبيرة في إسرائيل، ويعانون من أعراض أكثر وأشد من طفرة "أوميكرون"، حيث يستمرون في حالة التعب تلك عدة أيام متواصلة.
وأشارت إلى أنه ما بين 50-45 مريض جديد يصلون إلى المستشفيات في جميع أنحاء إسرائيل، مقارنة بحوالي 30 حالة مرضية فقط في الأسبوع الماضي.
وكانت دراسة إسرائيلية جديدة قد توصلت إلى أن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضد الإصابة بالسلالات الفرعية الجديدة BA4 وBA5، أقل حتى من فعاليتها في مواجهة "أوميكرون".
الدراسة أجرتها مستشفى شيبا والمختبر المركزي للفيروسات بوزارة الصحة الإسرائيلية، وهو ما ذكرته القناة العبرية نفسها في تقرير لها يوم الأربعاء الماضي.
قال مصدر رفيع في وزارة الصحة الإسرائيلية للقناة، إن هذا يعني أن هناك مخاوف من أن يكون هناك مصابون ممن تعافوا من أوميكرون وتعرضوا لإعادة العدوى بالسلالات الفرعية الجديدة.
يشار إلى أن شركة موديرنا كانت قد أعلنت عن نتائج أولية جيدة في تطوير لقاح مضاد للمتحورات الجديدة.
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
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