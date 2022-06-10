قناة عبرية تكشف أعراض فيروس كورونا الجديد
© AFP 2022 / JACK GUEZفيروس "كورونا" في إسرائيل
© AFP 2022 / JACK GUEZ
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، طبيعة الأعراض الجديدة للمصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".
وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن المصابين الجدد بفيروس كورونا الجديد يشعرون بتعب شديد أصعب من الانفلونزا، وبسعال مستمر وتعب يستمر عدة أيام.
وأكدت القناة أن المصابين بكورونا الجديد، وهو BA5 في زيادة كبيرة في إسرائيل، ويعانون من أعراض أكثر وأشد من طفرة "أوميكرون"، حيث يستمرون في حالة التعب تلك عدة أيام متواصلة.
רופאי משפחה: זן הקורונה החדש גורם למחלה עם יותר תסמינים https://t.co/dzF7QWZUVk— Neuron😷🇺🇦 (@Neuron972) June 9, 2022
وأشارت إلى أنه ما بين 50-45 مريض جديد يصلون إلى المستشفيات في جميع أنحاء إسرائيل، مقارنة بحوالي 30 حالة مرضية فقط في الأسبوع الماضي.
وكانت دراسة إسرائيلية جديدة قد توصلت إلى أن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضد الإصابة بالسلالات الفرعية الجديدة BA4 وBA5، أقل حتى من فعاليتها في مواجهة "أوميكرون".
الدراسة أجرتها مستشفى شيبا والمختبر المركزي للفيروسات بوزارة الصحة الإسرائيلية، وهو ما ذكرته القناة العبرية نفسها في تقرير لها يوم الأربعاء الماضي.
מחקר של ביה"ח שיבא ומשרד הבריאות: יעילות החיסון נגד תתי הזנים BA4/5 נמוכה מאוד • גורם בכיר במשרד הבריאות לכאן חדשות: המשמעות - חשש שמחלימי אומיקרון חשופים יותר להדבקה בווריאנט החדש@kettydor #חדשותהערב pic.twitter.com/Ke7RaFzSTU— כאן חדשות (@kann_news) June 8, 2022
قال مصدر رفيع في وزارة الصحة الإسرائيلية للقناة، إن هذا يعني أن هناك مخاوف من أن يكون هناك مصابون ممن تعافوا من أوميكرون وتعرضوا لإعادة العدوى بالسلالات الفرعية الجديدة.
يشار إلى أن شركة موديرنا كانت قد أعلنت عن نتائج أولية جيدة في تطوير لقاح مضاد للمتحورات الجديدة.
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
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