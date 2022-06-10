https://arabic.sputniknews.com/20220610/كندا-تعتدي-على-أموال-روسيا-1063369548.html
كندا تعتدي على أموال روسيا
كندا تعتدي على أموال روسيا
تواصل السلطات الكندية حملتها المعادية لروسيا. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T07:22+0000
2022-06-10T07:22+0000
2022-06-10T07:22+0000
العالم
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ومن أجل "معاقبة" روسيا تقدم السلطات الكندية على خطوات غير مشروعة. فقد أعلنت الشرطة الكندية فرض الحراسة على 314 مليون دولار من أموال روسيا الموجودة في كندا.وقد بلغ مجموع الأموال الروسية المحجوز عليها في كندا حتى السابع من يونيو/حزيران، 412.1 مليون دولار كندي أو 328.6 مليون دولار أمريكي، منها 123 مليون دولار كندي قيمة أموال المواطنين الروس المودعة لدى البنوك الكندية.ولا تكتفي السلطات الكندية بالحجز على أموال روسيا، بل تطمح إلى مصادرتها حتى تصبح ملكًا لكندا. وقد كشفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "أننا لا نبحث عن إمكانية الحجز على أموال روسيا فحسب بل نتطلع إلى مصادرتها".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كندا تعتدي على أموال روسيا
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تواصل السلطات الكندية حملتها المعادية لروسيا.
ومن أجل "معاقبة" روسيا تقدم السلطات الكندية على خطوات غير مشروعة. فقد أعلنت الشرطة الكندية فرض الحراسة على 314 مليون دولار من أموال روسيا الموجودة في كندا.
وقد بلغ مجموع الأموال الروسية المحجوز عليها في كندا حتى السابع من يونيو/حزيران، 412.1 مليون دولار كندي أو 328.6 مليون دولار أمريكي، منها 123 مليون دولار كندي قيمة أموال المواطنين الروس المودعة لدى البنوك الكندية.
ولا تكتفي السلطات الكندية بالحجز على أموال روسيا، بل تطمح إلى مصادرتها حتى تصبح ملكًا لكندا. وقد كشفت
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "أننا لا نبحث عن إمكانية الحجز على أموال روسيا فحسب بل نتطلع إلى مصادرتها".