https://arabic.sputniknews.com/20220610/كوريا-الجنوبية-تفكر-في-فرض-عقوبات-أحادية-الجانب-على-جارتها-الشمالية-إذا-اختبرت-أسلحة-نووية-1063399594.html
كوريا الجنوبية تفكر في فرض عقوبات أحادية الجانب على جارتها الشمالية إذا اختبرت أسلحة نووية
كوريا الجنوبية تفكر في فرض عقوبات أحادية الجانب على جارتها الشمالية إذا اختبرت أسلحة نووية
قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، اليوم الجمعة، إن بلاده تدرس فرض عقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية، في حال إجرائها تجربة نووية جديدة. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T14:18+0000
2022-06-10T14:18+0000
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وجاء تصريح جين قبل يومين من زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، وسط مخاوف من احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وصرح بارك خلال مقابلة مع تلفزيون "يونهاب" الإخباري، ردا على سؤال حول احتمال فرض سيئول وواشنطن عقوبات أحادية الجانب على بيونغ يانغ: "استعرضت الحكومة الجديدة مسألة فرض عقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية، وتناقش إجراءات تفصيلية مختلفة".وأضاف أن "كوريا الشمالية يبدو أنها استكملت جميع الاستعدادات لإجراء تجربة نووية، وأن توقيتها قد يعتمد على "التصميم السياسي" من قبل قيادة النظام".وفي الشهر الماضي، فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تبني عقوبات جديدة اقترحتها أمريكا ردا على تجارب بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية، بسبب حق النقض من جانب الصين وروسيا، ولا تزال الشكوك قائمة بشأن إجراءات إضافية على مستوى الأمم المتحدة.وتولت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، السلطة في سيئول الشهر الماضي، وتعهدت بموقف أكثر صرامة من كوريا الشمالية ردا على اختباراتها للصواريخ الباليستية.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/المبعوث-الأمريكي-كوريا-الشمالية-لم-تستجب-للرسائل-الدبلوماسية-المرسلة-عبر-أطراف-ثالثة--1063233437.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الجنوبية تفكر في فرض عقوبات أحادية الجانب على جارتها الشمالية إذا اختبرت أسلحة نووية
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قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، اليوم الجمعة، إن بلاده تدرس فرض عقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية، في حال إجرائها تجربة نووية جديدة.
وجاء تصريح جين قبل يومين من زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، وسط مخاوف من احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة، وفقا لوكالة "يونهاب"
الكورية.
وصرح بارك خلال مقابلة مع تلفزيون "يونهاب" الإخباري، ردا على سؤال حول احتمال فرض سيئول وواشنطن عقوبات أحادية الجانب على بيونغ يانغ: "استعرضت الحكومة الجديدة مسألة فرض عقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية، وتناقش إجراءات تفصيلية مختلفة".
وأضاف أن "كوريا الشمالية يبدو أنها استكملت جميع الاستعدادات لإجراء تجربة نووية، وأن توقيتها قد يعتمد على "التصميم السياسي" من قبل قيادة النظام".
وتابع وزير الخارجية في كوريا الجنوبية إنه في "حالة إجراء التجربة النووية على نطاق واسع، فإن كوريا الجنوبية ستنسق مع المجتمع الدولي لإرسال رسالة قوية إلى كوريا الشمالية والرد "بوضعية ردع حازمة" ضد استفزازها".
وفي الشهر الماضي، فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تبني عقوبات جديدة اقترحتها أمريكا ردا على تجارب بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية، بسبب حق النقض من جانب الصين وروسيا، ولا تزال الشكوك قائمة بشأن إجراءات إضافية على مستوى الأمم المتحدة.
وتولت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، السلطة في سيئول الشهر الماضي، وتعهدت بموقف أكثر صرامة من كوريا الشمالية ردا على اختباراتها للصواريخ الباليستية.