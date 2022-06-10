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كوريا الشمالية تعين وزيرا جديدا للخارجية
كوريا الشمالية تعين وزيرا جديدا للخارجية
عينت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، تشوي سون هوي وزيرا جديدا للخارجية بعد اجتماع للزعيم كيم جونغ أون بالحزب الحاكم. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T22:06+0000
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كوريا الشمالية
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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أنه تم ترقية نائب وزير الخارجية، تشوي سون هوي، إلى منصب وزير الخارجية في قرار اتخذ خلال الجلسة العامة الموسعة الخامسة للجنة المركزية الثامنة للحزب.وأضافت أنه أثناء ترؤسه الاجتماع، قال كيم إن الحق في الدفاع عن النفس هو مسألة حماية السيادة الوطنية.وقال إن الظروف الأمنية لكوريا الشمالية "خطيرة للغاية" وأن الأمن الإقليمي يهدد بتوترات أعمق، حيث أكد من جديد مبدأ "النضال القوي" وحث على بذل الجهود لتحقيق هدف تعزيز قدرات الدفاع الوطني بسرعة أكبر.
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كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تعين وزيرا جديدا للخارجية

22:06 GMT 10.06.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSكوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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عينت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، تشوي سون هوي وزيرا جديدا للخارجية بعد اجتماع للزعيم كيم جونغ أون بالحزب الحاكم.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أنه تم ترقية نائب وزير الخارجية، تشوي سون هوي، إلى منصب وزير الخارجية في قرار اتخذ خلال الجلسة العامة الموسعة الخامسة للجنة المركزية الثامنة للحزب.
وأضافت أنه أثناء ترؤسه الاجتماع، قال كيم إن الحق في الدفاع عن النفس هو مسألة حماية السيادة الوطنية.
وقال إن الظروف الأمنية لكوريا الشمالية "خطيرة للغاية" وأن الأمن الإقليمي يهدد بتوترات أعمق، حيث أكد من جديد مبدأ "النضال القوي" وحث على بذل الجهود لتحقيق هدف تعزيز قدرات الدفاع الوطني بسرعة أكبر.
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