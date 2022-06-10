https://arabic.sputniknews.com/20220610/كوريا-الشمالية-تعين-وزيرا-جديدا-للخارجية--1063414276.html
كوريا الشمالية تعين وزيرا جديدا للخارجية
كوريا الشمالية تعين وزيرا جديدا للخارجية
عينت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، تشوي سون هوي وزيرا جديدا للخارجية بعد اجتماع للزعيم كيم جونغ أون بالحزب الحاكم. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T22:06+0000
2022-06-10T22:06+0000
2022-06-10T22:06+0000
كوريا الشمالية
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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أنه تم ترقية نائب وزير الخارجية، تشوي سون هوي، إلى منصب وزير الخارجية في قرار اتخذ خلال الجلسة العامة الموسعة الخامسة للجنة المركزية الثامنة للحزب.وأضافت أنه أثناء ترؤسه الاجتماع، قال كيم إن الحق في الدفاع عن النفس هو مسألة حماية السيادة الوطنية.وقال إن الظروف الأمنية لكوريا الشمالية "خطيرة للغاية" وأن الأمن الإقليمي يهدد بتوترات أعمق، حيث أكد من جديد مبدأ "النضال القوي" وحث على بذل الجهود لتحقيق هدف تعزيز قدرات الدفاع الوطني بسرعة أكبر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تعين وزيرا جديدا للخارجية
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عينت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، تشوي سون هوي وزيرا جديدا للخارجية بعد اجتماع للزعيم كيم جونغ أون بالحزب الحاكم.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أنه تم ترقية نائب وزير الخارجية، تشوي سون هوي، إلى منصب وزير الخارجية في قرار اتخذ خلال الجلسة العامة الموسعة الخامسة للجنة المركزية الثامنة للحزب.
وأضافت أنه أثناء ترؤسه الاجتماع، قال كيم إن الحق في الدفاع عن النفس هو مسألة حماية السيادة الوطنية.
وقال إن الظروف الأمنية لكوريا الشمالية "خطيرة للغاية" وأن الأمن الإقليمي يهدد بتوترات أعمق، حيث أكد من جديد مبدأ "النضال القوي" وحث على بذل الجهود لتحقيق هدف تعزيز قدرات الدفاع الوطني بسرعة أكبر.