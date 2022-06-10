https://arabic.sputniknews.com/20220610/لأول-مرة-البنتاغون-يقدم-مذكرة-عن-مختبرات-بيولوجية-في-أوكرانيا-1063382684.html
لأول مرة.. البنتاغون يقدم مذكرة عن مختبرات بيولوجية في أوكرانيا
لأول مرة.. البنتاغون يقدم مذكرة عن مختبرات بيولوجية في أوكرانيا
تخصص اللجنة البرلمانية الروسية لتحري النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا اجتماعها الجديد لمناقشة مذكرة قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T10:07+0000
2022-06-10T10:07+0000
2022-06-10T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1048134137_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_6320ebec7acb66ebe7d7ff0a7880aba7.jpg
وأبلغ أحد رئيسي اللجنة، كونستانتين كوساتشوف، "سبوتنيك" أن اللجنة تعقد الاجتماع الجديد في 23 يونيو/حزيران.وأشار إلى أن المذكرة التي ستناقشها اللجنة في 23 يونيو أول تقرير أمريكي عن عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.وأعلن البنتاغون، في 9 يونيو، أن الولايات المتحدة كانت تقدم دعما لـ46 منشأة بيولوجية في أوكرانيا خلال الأعوام العشرين الماضية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1048134137_48:0:1160:834_1920x0_80_0_0_5d0633610b7dab588e0840370212cfd1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
لأول مرة.. البنتاغون يقدم مذكرة عن مختبرات بيولوجية في أوكرانيا
10:07 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 10:23 GMT 10.06.2022) تابعنا عبر
تخصص اللجنة البرلمانية الروسية لتحري النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا اجتماعها الجديد لمناقشة مذكرة قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
وأبلغ
أحد رئيسي اللجنة، كونستانتين كوساتشوف، "سبوتنيك" أن اللجنة تعقد الاجتماع الجديد في 23 يونيو/حزيران.
وأشار إلى أن المذكرة التي ستناقشها اللجنة في 23 يونيو أول تقرير أمريكي عن عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.
وأعلن البنتاغون، في 9 يونيو، أن الولايات المتحدة كانت تقدم دعما لـ46 منشأة بيولوجية في أوكرانيا خلال الأعوام العشرين الماضية.