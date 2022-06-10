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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220610/لأول-مرة-البنتاغون-يقدم-مذكرة-عن-مختبرات-بيولوجية-في-أوكرانيا-1063382684.html
لأول مرة.. البنتاغون يقدم مذكرة عن مختبرات بيولوجية في أوكرانيا
لأول مرة.. البنتاغون يقدم مذكرة عن مختبرات بيولوجية في أوكرانيا
تخصص اللجنة البرلمانية الروسية لتحري النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا اجتماعها الجديد لمناقشة مذكرة قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T10:07+0000
2022-06-10T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وأبلغ أحد رئيسي اللجنة، كونستانتين كوساتشوف، "سبوتنيك" أن اللجنة تعقد الاجتماع الجديد في 23 يونيو/حزيران.وأشار إلى أن المذكرة التي ستناقشها اللجنة في 23 يونيو أول تقرير أمريكي عن عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.وأعلن البنتاغون، في 9 يونيو، أن الولايات المتحدة كانت تقدم دعما لـ46 منشأة بيولوجية في أوكرانيا خلال الأعوام العشرين الماضية.
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روسيا, العالم

لأول مرة.. البنتاغون يقدم مذكرة عن مختبرات بيولوجية في أوكرانيا

10:07 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 10:23 GMT 10.06.2022)
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
CC0 / pixabay.com /
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تخصص اللجنة البرلمانية الروسية لتحري النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا اجتماعها الجديد لمناقشة مذكرة قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
وأبلغ أحد رئيسي اللجنة، كونستانتين كوساتشوف، "سبوتنيك" أن اللجنة تعقد الاجتماع الجديد في 23 يونيو/حزيران.
وأشار إلى أن المذكرة التي ستناقشها اللجنة في 23 يونيو أول تقرير أمريكي عن عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.
وأعلن البنتاغون، في 9 يونيو، أن الولايات المتحدة كانت تقدم دعما لـ46 منشأة بيولوجية في أوكرانيا خلال الأعوام العشرين الماضية.
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