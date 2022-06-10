https://arabic.sputniknews.com/20220610/لافروف-الحكم-بإعدام-مرتزقة-أجانب-في-دونيتسك-يستند-إلى-قوانين-الجمهورية-1063386888.html
لافروف: الحكم بإعدام مرتزقة أجانب في دونيتسك يستند إلى قوانين الجمهورية
لافروف: الحكم بإعدام مرتزقة أجانب في دونيتسك يستند إلى قوانين الجمهورية
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الحكم بإعدام اثنين من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا يستند إلى قوانين وتشريعات جمهورية دونيتسك. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T11:43+0000
2022-06-10T11:43+0000
2022-06-10T11:43+0000
العالم
سيرغي لافروف
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يريفان - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين في هذا الشأن: "في الوقت الحالي، يستند جميع ما ذكرتم إلى تشريعات جمهورية دونيتسك الشعبية، لأن الجرائم ارتكبت على أراضي جمهورية دونيتسك. ما عدا ذلك فهو مجرد تكهنات، الأفضل عدم التدخل في عمل نظام القضاء وإنفاذ القانون لجمهورية دونيتسك الشعبية".في 9 حزيران/يونيو الجاري، حُكم في دونيتسك، على ثلاثة أجانب تم أسرهم في مدينة ماريوبول بالإعدام، وهم المواطنان البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم.وأقر الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الأوكراني الهادف إلى الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما أقر أسلين، بأنه مذنب بموجب المادة "الخضوع للتدريب لغرض القيام بأنشطة إرهابية"، ووفقا لقوانين دونيتسك، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، أن المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين و"أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".
https://arabic.sputniknews.com/20220610/تغطية-مباشرة-المؤتمر-الصحفي-للوزير-الخارجية-الروسي-في-أرمينيا-1063380555.html
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العالم, سيرغي لافروف
لافروف: الحكم بإعدام مرتزقة أجانب في دونيتسك يستند إلى قوانين الجمهورية
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الحكم بإعدام اثنين من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا يستند إلى قوانين وتشريعات جمهورية دونيتسك.
يريفان - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين في هذا الشأن: "في الوقت الحالي، يستند جميع ما ذكرتم إلى تشريعات جمهورية دونيتسك الشعبية، لأن الجرائم ارتكبت على أراضي جمهورية دونيتسك. ما عدا ذلك فهو مجرد تكهنات، الأفضل عدم التدخل في عمل نظام القضاء وإنفاذ القانون لجمهورية دونيتسك الشعبية".
في 9 حزيران/يونيو الجاري، حُكم في دونيتسك، على ثلاثة أجانب تم أسرهم في مدينة ماريوبول بالإعدام، وهم المواطنان البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم.
وأقر الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الأوكراني الهادف إلى الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما أقر أسلين، بأنه مذنب بموجب المادة "الخضوع للتدريب لغرض القيام بأنشطة إرهابية"، ووفقا لقوانين دونيتسك، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، أن المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين و"أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".