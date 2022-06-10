https://arabic.sputniknews.com/20220610/لجنة-التحقيق-في-اقتحام-الكونغرس-ترامب-نسق-خطة-من-7-أجزاء-لإلغاء-انتخابات-عام-2020-1063365837.html
لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس: ترامب نسق خطة من 7 أجزاء لإلغاء انتخابات عام 2020
لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس: ترامب نسق خطة من 7 أجزاء لإلغاء انتخابات عام 2020
قالت نائبة رئيس لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس الأمريكي، ليز تشيني، إن اللجنة ستقدم أدلة تكشف عن كيفية قيام الرئيس السابق دونالد ترامب بتنسيق خطة من سبعة... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T01:28+0000
2022-06-10T01:28+0000
2022-06-10T01:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت تشيني ليلة الخميس، خلال أول جلسة استماع علنية حول نتائج تحقيق اللجنة: "على مدى عدة أشهر، أشرف دونالد ترامب ونسق خطة متطورة من سبعة أجزاء لإلغاء الانتخابات الرئاسية ومنع نقل السلطة الرئاسية في جلسات الاستماع لدينا".وأضافت: "سترون أدلة على كل عنصر من عناصر هذه الخطة".وقالت تشيني إن جلسة الاستماع ستظهر أيضا أن ترامب كان يعتزم استبدال المدعي العام آنذاك بيل بار حتى تتمكن وزارة العدل الأمريكية من نشر ادعاءاته الانتخابية المسروقة الكاذبة.وصعد أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الباحة الرئيسية لمبنى الكابيتول، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في يناير/ كانون الثاني العام الماضي.وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/لجنة-التحقيق-في-أحداث-اقتحام-الكونغرس-تجتمع-مع-المحامي-السابق-لترامب-1062500277.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس: ترامب نسق خطة من 7 أجزاء لإلغاء انتخابات عام 2020
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قالت نائبة رئيس لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس الأمريكي، ليز تشيني، إن اللجنة ستقدم أدلة تكشف عن كيفية قيام الرئيس السابق دونالد ترامب بتنسيق خطة من سبعة أجزاء لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت تشيني ليلة الخميس، خلال أول جلسة استماع علنية حول نتائج تحقيق اللجنة: "على مدى عدة أشهر، أشرف دونالد ترامب ونسق خطة متطورة من سبعة أجزاء لإلغاء الانتخابات الرئاسية ومنع نقل السلطة الرئاسية في جلسات الاستماع لدينا".
وأضافت: "سترون أدلة على كل عنصر من عناصر هذه الخطة".
وقالت تشيني إن جلسة الاستماع ستظهر أيضا أن ترامب كان يعتزم استبدال المدعي العام آنذاك بيل بار حتى تتمكن وزارة العدل الأمريكية من نشر ادعاءاته الانتخابية المسروقة الكاذبة.
وصعد أنصار الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، إلى الباحة الرئيسية لمبنى الكابيتول، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في يناير/ كانون الثاني العام الماضي.
وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.